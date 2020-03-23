Жители поселка под Сыктывкаром борются с кучей наркоторговцев

В коттеджном поселке за Пичипашней на протяжении 6 месяцев регулярно замечают людей, которые ищут закладки наркотиков. Местные жители вызывали полицию, однако сотрудники ничего не смогли сделать. Портал PG11.ru попытался разобраться в сложившейся ситуации.

В нашу редакцию обратилась Евгения Иванова (фамилия и имя изменены), обеспокоенная жительница коттеджного поселка.

Поначалу эти люди ходили по двое пешком. Затем участились случаи поисков наркотиков на машине, - рассказывает Евгения.

19 марта жители поселка заметили пять неизвестных автомобилей и людей, которые ползали вдоль дороги с телефонами и что-то искали. Это сильно взволновало местных.

Мы ехали домой и увидели несколько машин, которые стояли рядом с дорогой. Сначала не обратили на это внимание. Но когда мы проехали дальше, то увидели три машины и кучу народу, которые ходят вдоль дороги и что-то ищут. У одного из них был большой планшет, на нем была видна карта и геолокация. - рассказывает Сергей, еще один местный житель.

Сергей вызвал полицию. Сотрудники приехали оперативно, в течении 5 минут. По словам Екатерины, наряд задержал в тот день трех человек. Но это совсем не помогло. До сих пор появляются машины и люди.

На следующий день увидели две машины. Мы подошли к ребятам и предупредили о том, что вызовем полицию. В ответ они сказали, что потеряли телефон и просто ищут его. Какое-то заколдованное у нас место! Все теряют телефоны! - говорит Сергей.

Евгения Иванова: «Вот так люди ищут закладки»



Евгения отмечает, что такая ситуация продолжается уже год, но в зимнее время она достигла пугающих масштабов. Местные всеми силами пытаются справится с этой проблемой.

У нас есть общий чат с жителями. Туда мы скидываем номера и фотографии незнакомых машин, которые замечаем в поселке. Хотим отправить их в полицию, чтобы они разобрались. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»