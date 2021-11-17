Назван список территорий, которые приравняют к Крайнему Северу

Правительство утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для выплаты компенсаций и предоставления госгарантий проживающим там. Документ появился на официальном портале правительства Российской Федерации.

Географически перечень не изменился, но стал более структурированным. Новый вариант соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны.

К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям среди прочих относится и Коми. Также в перечень вошли города, городские округа, муниципальные округа и районы республик Алтай, Бурятия, Карелия, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краёв, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также вся территория Республики Саха (Якутия), Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и весь Камчатский край.