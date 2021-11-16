Владимир Уйба поставил точку в вопросе о северных надбавках

Владимир Уйба выступил с обращением, где прояснил ситуацию с документом, согласно которому Коми больше не будет относиться к районам Крайнего Севера.

Напомним, на днях Владимир Путин отменил документ, подписанный Борисом Ельциным. Это был указ от 1992 года, по Коми больше не будет относиться к районам Крайнего Севера. Владимир Уйба заявил, что новый указ, который вступит в силу уже в начале следующего года, лишь делает актуальной все нормативно-правовые акты, которые изменились за почти 30 лет. Так, Коми АССР, которая фигурировала в указе Ельцина, уже не существует.

Позже выйдет еще одно поставновление, где статус района Крайнего Севера будет закреплен за Коми.