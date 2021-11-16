Сыктывкарка рассказала, как продвигаются сборы на помощь ее тяжелобольному сыну

В Сыктывкаре продолжается сбор на помощь в лечении маленького Вани Малышева. У мальчика страшный диагноз – расстройство аутического спектра с задержкой развития речи. Родные нашли лечение, которое помогает ребенку – ава-терапия, однако эта процедура стоит 288 тысяч рублей в год. Такую сумму семья позволить себе не может.
Тем не менее, после публикаций в СМИ и в соцсетях на счет мамы мальчика Наталии Зубенко поступило уже 88 тысяч от неравнодушных людей.
– Мы собрали 88 000 из 288 000! А это значит, что моему ребенку станет лучше! Но останавливаться рано. Я связалась с местными предпринимателями и депутатами, познакомилась с чудесным сообществом мамочек особенных детей, узнала о том, что ещё можно сделать для Ваниной реабилитации. Впереди долгий путь, сбор продолжается, – пишет мама Наталия Зубенко на своей странице.
Сыктывкарка благодарит всех, кто уже помог её сыну.
– Спасибо каждому, кто поставил лайк, сделал репост, рассказал об этом близким. Благодаря вам в ближайшее время мы продолжим посещать занятия. Я надеюсь, что за это время мы сможем собрать всю сумму и двигаться дальше только вперёд.
Получатель: Малышева Наталия Дмитриевна
Номер счёта: 40823810228780012547
Назначение платежа: на содержание бенефициара
Сумма сбора 288 000 рублей
Все подтверждающие документы и отчет о трате средств Наталия публикует на своей странице «ВКонтакте».
А более подробно об истории Вани можете почитать в этой статье.