Сыктывкарка рассказала, как продвигаются сборы на помощь ее тяжелобольному сыну

В Сыктывкаре продолжается сбор на помощь в лечении маленького Вани Малышева. У мальчика страшный диагноз – расстройство аутического спектра с задержкой развития речи. Родные нашли лечение, которое помогает ребенку – ава-терапия, однако эта процедура стоит 288 тысяч рублей в год. Такую сумму семья позволить себе не может.

Тем не менее, после публикаций в СМИ и в соцсетях на счет мамы мальчика Наталии Зубенко поступило уже 88 тысяч от неравнодушных людей.