В Коми прекращаются выплаты за добычу волка

Напомним, в 2019-2021 годах в Коми ввели вознаграждения охотникам за добычу волка в размере 20 тыс. руб. за одну особь. За 9 месяцев 2021 года выплачено 173 вознаграждения на общую сумму 3,5 млн.рублей, в том числе погашена задолженность в 1,3 млн.рублей за волков и медведей, добытых в 2020 году.

- Хочу обратить внимание, что в 2022 году выплата вознаграждений прекращается, финансирование в бюджете на 2022-2024 годы не предусмотрено. Между тем, мы сейчас ведем серьезную работу, вносим поправки, надеемся, что при поддержке главы Минэконом нам одобрит продолжение ежегодных выплат. На эти цели планируется выделять 5 млн руб. ежегодно, так как работа показала свою эффективность, - завявил руководитель Минприроды Коми Алексей Кузнецов, передает "Комиинформ".

Кстати, оживотных. Знаменитый пятнистый жеребенок из Коми покинул республику. Теперь его дом во Владимирской области, в клубе заводчиков "Зеленая Слобода".