Жеребенок-далматинец из Коми подрос и отправился покорять просторы России

Знаменитый пятнистый жеребенок из Коми покинул республику. Теперь его дом во Владимирской области, в клубе заводчиков "Зеленая Слобода".

– Заводчики из Владимирской области сами приехали за Ижмарином. Продажа – вынужденная мера для нашего клуба. Мы убедились, что он попал в хорошую семью. Более того, на продаже наша дружба не закончилась. Мы будем с ними сотрудничать в плане разведения лошадей. Уже этим летом мы поедем в гости к Зелёной Слободе со своими лошадьми. У них, как и у нас, хорошие лошади с потрясающим генотипом, – прокомментировала руководитель конно-спортивного клуба «Аврора» Наталья Денисова.

Руководитель опубликовала на странице в соцсети видео жеребенка на новом месте – там он уже подружился с другими лошадьми. Напомним, чубарая масть - большая редкость. До того как в республике появился конь Арбат, в Коми не было ни одной лошади чубарой масти, сообщила Наталья Денисова.