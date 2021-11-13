В Коми возобновляется работа организаций дополнительного образования

С 15 ноября в Коми разрешён доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется оказание услуг частных, республиканских и муниципальных организаций дополнительного образования.

Такое решение принято 12 ноября по итогам заочного заседания республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали о том, что QR-коды могут появиться на поездах. РЖД уже готовы ввести систему в действие.