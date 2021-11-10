В РЖД готовы ввести QR-коды

РЖД готовы выполнить поручения, которые могут поступить от государства по поводу введения QR-кодов для поездок, сообщил на форуме Cnews замглавы РЖД Евгений Чаркин.

- Вопрос, безусловно, находится в плоскости государственного регулирования, тех решений, которые могут быть выработаны на уровне правительства <…> Мы, безусловно, готовы выполнить все те поручения, которые могут поступить. Мы технологически [готовы], повторюсь, нас пандемия очень многому научила, мы очень много сделали, поэтому - какое решение будет принято со стороны государства, мы его, безусловно, выполним, - приводит слова Чаркина агентство ТАСС.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов сообщил ТАСС, что авиакомпания готова в полной мере обеспечить проверку QR-кодов при регистрации и посадке в самолет, если такое требование будет введено. Выступая в Совете Федерации, Полубояринов сообщил, что компания сможет проверить наличие QR-кода на стойке регистрации. При этом он отметил, что проверку кодов при покупке билетов может быть трудно реализовать.