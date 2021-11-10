Отец мальчика, который оказался заперт в горящем авто, сам оказался пожарным

По информации Следственного Управления СКР, отец ребенка сам работает пожарным. Ему 24 года. Мужчина оставил ребенка в машине, а сам направился в столовую. Отсутствовал буквально десять минут. За это время и произошло возгорание в автомобиле.

По некоторой информации, возгорание могло произойти из-за неисправности FM-модулятора в прикуривателе. В сети распространяется видео происшествия. На кадрах видно, как к авто подбегает мужчина, вероятно, отец, и в спешке открывает двери машины, откуда вываливается черный дым, затем - из салона извлекают ребенка и оказывают ему первую помощь, сообщает "Комиинформ".