Инцидентом с ребенком, запертым в горящем авто, займутся следователи

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по факту происшествия с ребенком в загоревшемся автомобиле проводится процессуальная проверка, сообщили в республиканском управлении СКР.

По имеющимся данным, 9 ноября текущего года около магазина по ул.Булгаковой г.Печоры произошло возгорание внутри автомобиля Toyota Corolla, в результате которого находившийся внутри мальчик 2018 года рождения получил отравление угарным газом и ожоги. Ребенок был извлечен из авто и госпитализирован.

В ходе проверочных мероприятий следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку. Для установления степени тяжести причиненного ребенку вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза.