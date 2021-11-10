Ребенок, который оказался заперт в пылающем авто, находится в реанимации Печорской ЦРБ

В Печоре пострадавший при возгорании автомобиля ребенок находится в реанимации. 9 ноября в Печоре случился жуткий пожар: загорелась магина, в которой находился ребенок.

В 12:35 в пожарно-спасательную службу города Печора поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля. Пожарные прибыли на место вызова в течение трех минут. На месте было установлено, что в машине находился ребенок. Мальчика оперативно извлекли из салона и передали медикам. Причина пожара устанавливается.

Со слов очевидцев, отец вышел из машины в столовую, оставив сына одного в машине. Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, мальчик (2 года 11 месяцев) находится в детской реанимации Печорской ЦРБ. Состояние - тяжёлое стабильное. При пожаре малыш получил ожоги верхних дыхательных путей, пишет "Комиинформ".