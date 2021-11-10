В Печоре пожарные вытащили ребенка из горящей машины

9 ноября в Печоре случился жуткий пожар: загорелась машина, в которой находился ребенок. Подробности происшествия со ссылкой на МЧС Коми передает «Комиинформ».

В 12:35 в пожарно-спасательную службу города Печора поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля. Пожарные прибыли на место вызова в течение трех минут. На месте было установлено, что в машине находился ребенок. Мальчика оперативно извлекли из салона и передали медикам.

В 12.41 возгорание ликвидировали. Причина пожара устанавливается.