В Минздраве не знают, когда построят новую поликлинику в Лесозаводе

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев рассказал о том, как продвигается строительство новой поликлиники в Лесозаводе. Это был ответ на вопрос депутата Госсовета Коми Надежды Дорофеевой, передает БНК.

Как отметила депутат, сейчас весь Лесозавод и Кочпон-Чит не имеют собственной поликлиники. А это несколько тысяч сыктывкарцев.

Игорь Дягилев ответил, что работа ведется. Однако когда поликлинику построят и откроят для людей, неизвестно. По словам и.о. министра, сейчас у них есть земельный участок для строительства. Также Минздрав проработал вопрос с потенциальными инвесторами, которые готовы вложиться в проект поликлиники.