В Минздраве не знают, когда построят новую поликлинику в Лесозаводе

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев рассказал о том, как продвигается строительство новой поликлиники в Лесозаводе. Это был ответ на вопрос депутата Госсовета Коми Надежды Дорофеевой, передает БНК.
Как отметила депутат, сейчас весь Лесозавод и Кочпон-Чит не имеют собственной поликлиники. А это несколько тысяч сыктывкарцев.
Игорь Дягилев ответил, что работа ведется. Однако когда поликлинику построят и откроят для людей, неизвестно. По словам и.о. министра, сейчас у них есть земельный участок для строительства. Также Минздрав проработал вопрос с потенциальными инвесторами, которые готовы вложиться в проект поликлиники.
– Проработали вопрос на этапе медико-технического задания совместно с взрослой, детской городскими поликлиниками. Коллеги все свои пожелания сказали, что они хотят видеть в этом объекте. Плюс в этом медико-техническом задании мы заложили еще ряд задач, которая поликлиника в Лесозаводе может выполнять на республиканском уровне. Например, эндоскопические исследования забирать с районов, то есть люди будут приезжать, – поделился Игорь Дягилев.
Напомним, решение открыть новую поликлинику приняли в 2017 году. Старая находилась буквально в деревянном бараке и была малопригодна для оказания медпомощи. Так, по обращению жительницы города, Президентом РФ было поручено создать новый объект в срок до 2020 года. Тогда правительство Коми заключило соглашение с частным инвестором, который за свои средства обязался отремонтировать и приспособить помещения для размещения новой поликлиники, закупить необходимое оборудование, нанять персонал и полностью обеспечить первичную амбулаторную медицинскую помощь всем взрослым и детям, проживающим на территории микрорайона.
В декабре 2019 года в Лесозаводе получила лицензию новая бесплатная поликлиника «Полимедика». К несчастью, она так и не открылась, хотя ожидалось это уже 3 февраля 2020-го. В итоге инвесторы вывезли всю мебель и оборудование, а вопрос с поликлиникой для тысяч жителей так и остался открытым.