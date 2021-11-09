Сыктывкарцы собрали больше 56 тысяч на реабилитацию Вани Малышева

В Сыктывкаре продолжается сбор помощи для Вани Малышева, который страдает расстройством аутического спектра с задержкой развития речи. На 8 ноября для него удалось собрать чуть больше 56 тысяч рублей, и мама мальчика Наталия Зубенко благодарит всех, кто помогает им в трудной ситуации.

Однако для полноценного лечения этого не хватает. Напомним, сейчас Ваня на постоянной основе проходит ава-терапию. Она приносит плоды и очень помогает ему победить страшную болезнь: мальчик постепенно начал по слогам выговаривать отдельные слова, появился указательный жест. Но процедура стоит 288 тысяч рублей в год, чего семья не может себе позволить.



Получатель: Малышева Наталия Дмитриевна

Номер счёта: 40823810228780012547

Назначение платежа: на содержание бенефициара

Сумма сбора 288 000 рублей

Все подтверждающие документы и отчет о трате средств Наталия публикует Если вы хотите помочь, проще всего это сделать банковским переводом.Получатель: Малышева Наталия ДмитриевнаНомер счёта: 40823810228780012547Назначение платежа: на содержание бенефициараСумма сбора 288 000 рублейВсе подтверждающие документы и отчет о трате средств Наталия публикует на своей странице «ВКонтакте»

А более подробно об истории Вани можете почитать в этой статье.