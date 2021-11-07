За день не выздоровел ни один житель Коми с коронавирусом

На 7 ноября в Коми официально подтверждены 81 714 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Суточный прирост составил 397 человека. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, за сутки вирус не унес жизнь ни одного человека, однако выздоровевших на этот раз тоже нет.

Напомним также, оперативный штаб снял ряд ограничений на работу бизнеса. Кроме того, в республике утверждён перечень организаций, в которых с 8 ноября 2021 года вводится система QR-кодов. Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность здоровья граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.Подробнее об этом читайте здесь.