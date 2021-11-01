В Коми смягчили ограничения на работу бизнеса

Установленные Президентом Российской Федерации нерабочие дни (с 30 октября по 7 ноября 2021 года) не продлеваются.

В связи с ухудшением эпидобстановки на территории Коми на основании решений, принятых оперштабом, внесены изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности».

Оперативный штаб снял ряд ограничений на работу бизнеса. Кроме того, в республике утверждён перечень организаций, в которых с 8 ноября 2021 года вводится система QR-кодов. Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность здоровья граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

С 8 ноября 2021 года посещение ряда объектов и организаций*** станет возможно при условии наличия у посетителей (не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет):

- QR-кода сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- либо QR-кода сертификата перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19;

- либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведённого не более чем за 72 часа до начала мероприятия (при наличии медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации).

При этом, в случае соблюдения вышеуказанных условий, допускается заполнение залов и трибун кинотеатров (кинозалов), театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа, а также организаций, осуществляющих проведение спортивных мероприятий до 100 %. Это было также в числе предложений, озвученных на встречах руководства республики с предпринимателями.

С 8 ноября до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Республики Коми приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется оказание услуг детских игровых комнат, детских развлекательных центров.

С 8 ноября по 14 ноября включительно приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется оказание услуг частных, республиканских и муниципальных организаций дополнительного образования (за исключением доступа в организации детско-юношеского спорта и в здания, строения, сооружения (помещения в них) для занятия в спортивных секциях).

Протокольным решением оперштаба с 7 ноября разрешено предоставление социальных, социально-реабилитационных, образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях социального обслуживания и образовательных организациях.

***Перечень объектов, посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста) которых после 8 ноября 2021 г. осуществляется при условии наличия QR-кода сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19

1) рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания (в том числе организация фуд-кортов (зон, в которых осуществляют деятельность предприятия общественного питания с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения под рассадку посетителей), за исключением:

- обслуживания "на вынос" без посещения гражданами помещений указанных предприятий, доставки заказов;

- предприятий, оказывающих услуги общественного питания, в том числе столовых, буфетов, кафе, работникам организаций, индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками указанных организаций, индивидуальных предпринимателей;

По предложению предпринимателей, снято ограничение по времени обслуживания посетителей в организациях общественного питания.

2) физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются физкультурно-оздоровительные услуги, за исключением посещения спортивных объектов в целях проведения тренировочных и спортивных мероприятий сборных, профессиональных команд, участвующих в международных и российских соревнованиях;

3) объекты, занимаемые организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных массовых мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах;

4) зоопарки, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе;

5) объекты, занимаемыми организациями, индивидуальными предпринимателями, предоставляющими гостиничные услуги

6) объекты, занимаемые организациями, указанными в абзаце восьмом пункта 19.11 и в абзаце шестом пункта 19.15(3) Указа.