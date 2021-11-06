Мэр Воркуты рассказал о состоянии мужчины, на которого напал неадекват с молотком

– Сегодня уточнил состояние здоровья Александра, на которого позавчера неадекватный мужчина напал с молотком. Парень лежит в травматологии, состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Как сказали врачи, на данный момент помощь от администрации не требуется. Очень надеюсь, что все будет хорошо. Желаю Александру скорейшего выздоровления! – отметил в своей записи от 5 ноября Ярослав Шапошников.

Напомним, речь идет о нападении, которое случилось 3 ноября. 33-летний мужчина, находясь в магазине на улице Ленина, используя в качестве оружия молоток нанес покупателю несколько ударов в область головы, чем причинил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Потерпевший госпитализирован.

Следствием установлено, что фигурант страдает психическим расстройством. В настоящее время он помещен в психоневрологическую больницу с целью оказания психиатрической помощи и временной изоляции от общества.