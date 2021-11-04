В Воркуте психически больной мужчина избил покупателя молотком в магазине

По информации следствия, все случилось 3 ноября. 33-летний мужчина, находясь в магазине на улице Ленина, используя в качестве оружия молоток нанес покупателю несколько ударов в область головы, чем причинил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Потерпевший госпитализирован.

Следственный комитет планирует самостоятельно расследовать уголовное дело по факту нападения на мужчину в магазине в Воркуте.

Следствием установлено, что фигурант страдает психическим расстройством. В настоящее время он помещен в психоневрологическую больницу с целью оказания психиатрической помощи и временной изоляции от общества.

В действиях нападавшего усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), в связи с чем решается вопрос о передаче материалов уголовного дела в производство следователей СК.