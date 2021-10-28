Сыктывкарец обмочил флаг России прямо в здании суда, на глазах у приставов

В один прекрасный день жителю столицы Коми пришлось отправиться в городской суд. Ему должны были дать повестку, однако закончилось все совершенно неожиданно.

Как передает БНК, мужчина заявился в храм правосудия в пьяном виде. В фойе ему преградили дорогу приставы, но горожанин не стал долго думать и, сняв штаны, помочился на триколор, после чего вытерся им. Теперь ему снова придется посетить суд, но уже по другой причине - надругательство над государственным флагом стало поводом для уголовного дела.

В МВД по Коми подтвердили, что история - правда, однако дальнейшие комментарии давать не стали, так как дело еще в производстве.