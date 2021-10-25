Житель Коми опорожнился прямо в суде, а теперь скрывается от наказания в лесу

В Ижемском районе разыскивается мужчина, который скрылся от суда. В отношении жителя поселка Щельяюр проходит судебное следствие по статье 264.1 УК РФ (повторное управление транспортного средства в нетрезвом состоянии), пишет "Комиинформ".
Дело в суд поступило в августе, в сентябре материалы были переданы судье, и 24 сентября было назначено заседание.
На одном из заседаний подсудимый проявил крайнее неуважение к суду, а именно испражнился прямо в штаны. За неуважение к суду мужчине грозит немалый штраф.
18 октября должно было состояться заседание, но подсудимый в суд не явился, и заседание было отложено. С 18-го числа достоверно неизвестно местонахождение подсудимого.
По информации родственников, мужчина 1974 г.р. ушел в лес за ягодами, другие же видели его около магазина с продуктами и алкоголем.
Версии исчезновения у всех разнились. Тем не менее заявка на проведение поиска всё же поступила в Ухтинский аварийно-спасательный отряд СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС по РК.
С 21 по 23 октября спасатели обследовали лесную местность близ Щельяюра, а также с помощью квадрокоптера исследовали болото. Какой-либо информации о нахождении мужчины нет.
Помимо спасателей поиски проводятся силами правоохранительных органов.