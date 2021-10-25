Житель Коми опорожнился прямо в суде, а теперь скрывается от наказания в лесу

В Ижемском районе разыскивается мужчина, который скрылся от суда. В отношении жителя поселка Щельяюр проходит судебное следствие по статье 264.1 УК РФ (повторное управление транспортного средства в нетрезвом состоянии), пишет "Комиинформ".

Дело в суд поступило в августе, в сентябре материалы были переданы судье, и 24 сентября было назначено заседание.

На одном из заседаний подсудимый проявил крайнее неуважение к суду, а именно испражнился прямо в штаны. За неуважение к суду мужчине грозит немалый штраф.