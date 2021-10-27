В Сыктывкаре могут закрыть знаменитый "алкогольный колизей" на Коммунистической

– Ну невозможно уже! Крики, шум, драки каждую ночь. И самое ужасное, что молодежь спивается. И для них жестокая драка – это уже норма. Для них нет страха, что кого-то можно убить, просто не рассчитав силы. Самое страшное, что все к этому привыкли. А это получается уже норма, раз бездействие к сложившейся ситуации со стороны властей! – пишут горожане.

Речь идет о заведении по адресу: Коммунистическая, 65. Горожане недоумевают, почему власти до сих пор ничего не делают :

Уже не один год вокруг бара на Коммунистической разворачивается целая эпопея: жильцы близлежащих домов жалуются на то, что возле этого заведения постоянно происходят "гладиаторские бои". Местные чувствуют себя в постоянной опасности. Портал PG11.ru узнал, что происходит вокруг этого заведения и какая судьба его ожидает.

Зачастую молодежь идет буянить дальше. Вот, к примеру, посетители разбили стекло машине, которая стояла с другой стороны дороги.

И в очередной раз общественность всколыхнула запись драки, которая произошла совсем недавно у этого бара. Люди поразились жестокости молодых людей. Подробности драки сообщили в МВД.

16 октября 2021 года в 00.19 в дежурную часть полиции Сыктывкара поступило сообщение о драке. На место происшествия незамедлительно выехал автопатруль. По подозрению в причинении вреда здоровью в отдел были доставлены двое молодых людей 2003 и 1994 года рождения.

Предварительно установлено, что на улице, у бара, один из участников происшествия - молодой человек, попросил у незнакомого ему посетителя кафе сигарету. Незнакомец ответил отказом, вследствие чего между молодыми людьми возник словесный конфликт, переросший в потасовку.

От медицинского осмотра молодые люди отказались, заявив о том, что ни один из них физической боли не испытал. По данному факту в настоящее время проводится проверка.

В МВД по Сыктывкару отметили, что увеселительные заведения Сыктывкара, в том числе и “герой статьи”, расположенный по улице Коммунистической, входят в маршруты патрулей сотрудников ППС, заступающих на суточные дежурства.

Портал PG11.ru решил узнать у администрации - неужели с подобными регулярными правонарушениями нельзя ничего сделать?

В администрации Сыктывкара сообщили, что им поступали коллективные обращения жителей многоквартирного дома по улице Коммунистической, 65 в июне и октябре 2021 года.

По поступившим сигналам сотрудники администрации Сыктывкара 29 июня и 15 октября 2021 года выезжали по месту размещения бара.Тогда администрация не нашла нарушений.

Но для того, чтобы урегулировать образовавшуюся проблему, специалисты мэрии провели следующие мероприятия:

1. Провели беседу с сотрудниками бара.

До сотрудника бара довели информацию об обеспокоенности жителей дома теми последствиями, которые вызваны работой данного заведения общественного питания и предложено принять все необходимые меры для устранения высказанных замечаний.

2. До представителя собственника помещений, где находится бар, довели информацию о негативной реакции жителей в связи с работой бара и было предложено рассмотреть возможность изменения договора аренды в части ограничения режима работы бара в ночное время либо о расторжении договора.

3.Руководство администрации МО ГО «Сыктывкар» в рамках урегулирования вопросов по «проблемному» бару встретилось с представителями УМВД России по г. Сыктывкару для выработки вариантов более быстрого реагирования на подобные инциденты.

4.Информация также была направлена в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, являющееся уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим регулирование в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также государственный контроль (надзор).

5.Кроме того, на основании полученных обращений, администрацией города направлено письмо в Прокуратуру города для рассмотрения вопроса о возможности закрытия бара в судебном порядке и с целью защиты интересов неограниченного круга лиц, в том числе и жителей дома, в котором расположен бар.

Также мэрия Сыктывкара посоветовала местным жителям обращаться в полицию, если они заметят правонарушения со стороны гостей бара.