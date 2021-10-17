"Драки каждую ночь": сыктывкарцы просят закрыть рюмочную на Коммунистической

Речь идет о заведении по адресу: Коммунистическая, 65. Горожане недоумевают, почему власти до сих пор ничего не делают:
– Ну невозможно уже! Крики, шум, драки каждую ночь. И самое ужасное, что молодежь спивается. И для них жестокая драка – это уже норма. Для них нет страха, что кого-то можно убить, просто не рассчитав силы. Самое страшное, что все к этому привыкли. А это получается уже норма, раз бездействие к сложившейся ситуации со стороны властей! – пишут горожане.
Сыктывкарцы уверены, что лет 30 назад подобные ситуации невозможно было себе представить: всех нарушителей порядка забрали бы в отделение. Также горожане считают, что проблема подобной молодежи – это отсутствие воспитания:
– И наблюдая в очередной раз на молодежь думаешь: а что, их родители такими воспитывали?! Не думаю, что при хорошем воспитании такие дети выросли. Скорее всего, было равнодушие со стороны родителей. Так там ведь в таких злачных местах и девочек много, которые спокойно наблюдают за происходящим, – уверены сыктывкарцы.