Что происходит с общественным транспортом в Сыктывкаре и стоит ли ждать коллапса

Совсем недавно в Сыктывкаре происходил скандал между администрацией города и местным перевозчиком. Эта ситуация напрямую повлияла на график работы автобусов и цены на билеты. Портал PG11.ru узнал, ждет ли Сыктывкар транспортный коллапс и как дальше будет работать общественный транспорт.

Все началось с того, что сыктывкарский перевозчик «Комиавтотранс» не стало являтся на аукционы по маршрутам №1 и №15. Как заявила сама организация, это связано с тем, что предприятие несет значительные убытки и не может обеспечивать работу этих перевозок. Автобусные маршруты №1 и №15 стало обслуживать товарищество частных перевозчиков, что привело к удешевлению билетов на проезд.

Мэрия предупредила «Комиавтотранс» в том, что если компания не подпишет договоры, то это станет необратимо. В свою очередь перевозчик рассказал, что предприятие понесло убытки в размере 100 миллионов рублей. «Комиавтотранс» обвинил администрацию Сыктывкара в том, что она предоставляет товариществу частных перевозчиков более выгодные условия работы.

В результате «Комиавтотранс» продолжил нести убытки. Предприятие было вынуждено изменить условия обслуживания популярных маршрутов №18, №54, №19, №3. На некоторых из них будут ходить автобусы класса меньшей вместимости, а время ожидания увеличиться.

Привел ли этот скандал к транспортному коллапсу? Администрация города рассказала порталу PG11.ru, как обстоит ситуация с общественным транспортом сегодня.

- Все маршруты работают, коллапса нет. И не предвидится в ближайшее время. Договоры заключены, автобусы пойдут, - рассказали специалисты пресс-службы.

В свою очередь в «Комиавтотрансе» заявили, что говорить о дальнейших перспективах работы они считают целесообразным после объявления аукциона на обслуживание маршрутной сети.

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