В Сыктывкаре на двух популярных автобусных маршрутах подешевел проезд

В Сыктывкаре цены на проезд на двух популярных маршрутах подешевели на 5 рублей. Об этом порталу PG11.ru сообщили в «Товариществе частных перевозчиков».

Ранее цена билета на автобусных маршрутах №1 и №15 составляла 28 рублей, их обслуживала компания «САТП №1». Однако с 1 марта они прекратили работу с этими маршрутами, администрация Сыктывкара передала их «Товариществу частных перевозчиков».

Как заявила представитель товарищества Татьяна Королева, стоимость проезда регулируется общегородским тарифом и составляет 23 рубля. Такая цена будет следующие два месяца.

Некоторые заметили, что чек-билеты, которые выдаются на маршруте №15, печатаются некорректно и там появляется недостоверная информация. Это связано с тем, что «Товариществу частных перевозчиков» пришлось принимать маршрут в очень короткие сроки, в АТП еще не успели отстроить терминалы. Через пару дней эту проблему решат.

Вот такие билеты выдают в автобусе маршрута №15

«САТП №1» добавил, что товарищество не принимает к оплате общегражданские транспортные карты и брелоки «Комиавтотранса», поэтому не исключены конфликтные ситуации.

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