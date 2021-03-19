САТП №1 ответило на претензии мэрии Сыктывкара

Недавно САТП №1 не участвовало в аукционе на обслуживание некоторых автобусных маршрутов, мэрия Сыктывкара предупредила перевозчика, что отказ от подписания контракта может быть необратим. Портал PG11.ru узнал, что происходит с предприятием и что на нем думают о заявлении администрации города.

Как заявили в пресс-службе САТП №1, в 2020 году предприятие понесло убытки порядка 100 миллионов рублей из-за падения пассажиропотока, вызванного пандемией COVID-19. При этом маршрутная сеть обслуживалась в полном объеме, за исключением периода апрель-май 2020 года. Для исполнения обязательств по перевозке пассажиров предприятие было вынуждено обратиться в банковские структуры за кредитной линией в размере 64 миллионов рублей. Предприятием сохранен коллектив численностью 484 человека, процедуры сокращения штата не проводились.

- О потерях, связанных со снижением пассажиропотока и регулярной санитарной обработкой всего автопарка, предприятие заблаговременно и неоднократно извещало заказчика перевозок (АМО ГО «Сыктывкар»). Однако все просьбы оставались без ответа и затраты перевозчика остались без компенсаций. Эти затраты не учтены в тарифе на перевозку пассажиров, - сообщил специалист пресс-слубы.

В 2021 году ситуация не изменилась, а потери не компенсировали. За первые месяцы 2021 года, выполняя перевозки по краткосрочным контрактам, предприятие накопило обязательства по оплате налогов и с трудом выплачивает заработную плату сотрудникам.

- Администрация Сыктывкара вопреки действующему законадательству не осуществляет финансирование перевозочного процесса. Она регулярно игнорирует это: оплата до настоящего времени осуществляется в размере не более 1,7% от расчетных нормативов. Уровень финансирования других регионов и даже ряда муниципальных образований Республики Коми составляет более 50% от расчетной величины, - сообщает перевозчик.

Специалисты САТП №1 также прокомментировали недавний скандал, в котором перевозчика обвинили в требовании о десятикратном повышении стоимости контракта:

- Сумму рассчитывает администрация, однако на аукцион заказчик выставляет сумму, которая осознано и целенаправленно занижена. Таким образом, исполнение контракта может быть реализовано только при ухудшении условий перевозки пассажиров, - сообщили специалисты.

Также предприятие отдельно прокомментировало ситуацию с маршрутами №1 и №15.

- Согласно первоначальному техническому заданию мэрии, на этих маршрутах должны курсировать автобусы большого класса вместимости общим количеством 23 единицы. После несостоявшегося аукциона на право обслуживания маршрутов администрация изменила первоначальные требования и оптимизировала их. Количество единиц техники уменьшено до 16, а также класс вместимости понижен до среднего и малого, - рассказали в САТП №1.

Таким образом, обновленные условия работы не были предложены предприятию. Администрация заключила контракт с «Товариществом индивидуальных перевозчиков». При этом, по словам специалистов предприятия, возмещение из городского бюджета за каждый пройденный километр на маршрутах №1 и №15 «Товарищество индивидуальных перевозчиков» получает в том же объёме, как если бы на маршрутах курсировали 23 единицы транспорта большого класса вместимости. Таким образом товарищество находится в выигрышном положении – значительно снижены затраты на обслуживание данных маршрутов.

- Администрация столицы озвучила свои планы по переводу маршрутов №1 и №15 в разряд нерегулируемых, что позволит товариществу при снижении качества перевозок увеличить стоимость проезда на свое усмотрение. В свою очередь, предприятие перевозит пассажиров по тарифу 28 рублей, который подтвержден в июне 2019 года после проведенного обследования пассажиропотока на маршрутной сети Сыктывкара. Обследование пассажиропотока предприятие выполнило самостоятельно и за свой счет, невзирая на обязанность администрации выполнять обследование маршрутной сети самостоятельно на регулярной основе. В последний раз сплошное обследование всей маршрутной сети мэрией проводилось в 2011 году, - прокомментировали специалисты пресс-службы.

В заключение специалисты предприятия ответили на пресс-релиз Администрации Сыктывкара, где та обвинила САТП №1 в нарушениях отчетности.

В пресс-релизе Администрация ссылается на результаты проверки Контрольно-счетной палаты. Считаем должным прокомментировать: нарушения бухгалтерского учёта и отчетности имели место в период 2016-2018 годов и были устранены в период проверки. Нарушения не носили характер, занижающие налогооблагаемую базу. Всего в 2019 году предприятие уплатило в адрес бюджета 104 миллиона рублей налогов, в 2020 году - 105 миллионов рублей налогов, - заключили специалисты.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram