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Администрация Сыктывкара ответила на возмущения жителей о срубе кедров

Администрация Сыктывкара ответила на возмущения жителей о срубе кедров

23 марта 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов
Некоторые деревья находятся в неудовлетворительном состоянии

Ранее мы писали о том, как жители Сыктывкара возмущались из-за новостей о том, что небольшой сквер с многолетними кедрами планируется переделать в парковку. Администрация города опровергла эту информацию.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Сыктывкара, кедры за зданием регионального Минсельхоза останутся на своем месте. Спиливать их не планировалось и не планируются в будущем.

В настоящее время администрация Сыктывкара инициировала проведение публичного обсуждения о предоставлении разрешения на использование этого неразграниченого участка площадью 709 квадратных метров под автостоянку. Он расположен между домами ул.Бабушкина, 21 и ул.Интернациональная, 13/1. В настоящий момент в этой локации имеется необлагороженная стихийная парковка.

Публичные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «хранение автотранспорта» земельного участка, расположенного в территориальной зоне исторического центра города продлятся до 10 апреля.

Далее подразумевается формирование земельного участка с последующей постановкой на кадастровый учёт. После этого мэрия города планирует объявить аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в целях создания автомобильной парковки, где и будет прописано сохранение девяти кедров в качестве обязательного условия заключения договора.

Проект обустройства парковки будет разрабатываться по заказу арендатора участка с соблюдением обозначенных выше требований по сохранению кедров, поскольку они представляют ценность. Вокруг кедров может быть предусмотрена зона из газонной плитки, которая пропускает воду для питания деревьев.

Также на участке располагаются другие деревья – это 11 берёз, семь тополей, кустарники – ива, акация и шиповник. Часть из них находится в неудовлетворительном состоянии: деревья имеют сухие и обломленные ветви, в комле ствола морозобойные трещины, а кустарники – разросшиеся. Будут ли они оставлены – зависит от проектного решения специализированной организации по заказу арендатора.

Свои предложения и замечания жители Сыктывкара могут внести в письменном виде в адрес муниципальной комиссии по землепользованию и застройки до 10 апреля в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: ул.Бабушкина, 22, каб.215.

Напомним, что общественники предложили иные пути решения этой проблемы. Подробнее в нашем материале.

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