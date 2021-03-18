Сыктывкарка ищет деньги, чтобы продолжать лечение, которое ей помогает в борьбе с раком

Сыктывкарка Юлия Котик борется с раком, который у нее диагностировали после рождения дочери. Девушка уже прошла два курса процедур, которые ей назначили. Теперь горожанка ищет деньги на третью процедуру.

Юлия рассказала, что прошла уже два курса эмболизации и они дали хороший результат:

— Ноги в этот раз болят меньше. Правда, волосы от процедур практически полностью выпали. Но это мелочи по сравнению с тем, что эмболизации дают хороший результат. Опухоли уменьшились и печень стала восстанавливать свою здоровую структуру.

Врач пригласил девушку на третий курс 15 апреля 2021 года. Стоимость курса — 6900€, на сегодня это около 612 000 тысяч рублей. Также девушке приходится оплачивать многое другое:

— Примерно такие расходы вышли: стоимость переводчика — 30€ в час. Отдельно оплачивается перевод документов 4 листа — 50€. Проживание в апартаментах - 450€. На питание примерно 100-150€ уходит. Проезд по Германии — 40-50€. Тест на коронавирус 69-89€ (цена разная). Перелет сейчас до Сыктывкара обошелся 30 000 рублей в одну сторону.

Юлия рассказала, что люди пишут ей «продайте все»:

— Но никто не задумался о том, что все куплено в кредит. У семьи огромная сумма кредита. Настолько огромная, что даже не хватавших 150000 рублей мне не одобрили в прошлый раз.

Так как сумма лечения неподъемна для семьи, сбор средств снова возобновлен.

Если вы неравнодушны к этой истории, то вы можете перевести любую сумму по номеру карты 4274 3200 2883 6156 Юлия Сергеевна К. О всех тратах Юлия будет отчитываться в группе сбора средств «ВКонтакте».