Сыктывкарка несколько лет боролась с раком, который у нее появился после рождения дочери. Поначалу ей удавалось справляться с болезнью самой с помощью дорогостоящих операций и медикаментов. Но сейчас она просит помощи у горожан, чтобы окончательно победить страшный недуг.

Сыктывкарка Юлия Котик рассказала, что через 6 месяцев после рождения дочки ей диагностировали рак правой молочной железы. Ей было очень тяжело принять такую информацию.

- Мне предстоял долгий путь к выздоровлению. Я не верила, что это происходит со мной. Прошла все стадии от отрицания до принятия, - отметила Юлия.

Девушке назначили химиотерапию. Из-за нее у сыктывкарки выпадали волосы, ресницы, брови, ухудшалось состояние кожи, ногтей, были сожжены все сосуды. Но, по словам Юлии, после лечения состояние было терпимое.

Чуть позже ей провели специальную операцию, после чего повторно назначили курс химиотерапии. На этот раз Юлия перенесла все гораздо тяжелее.

- У меня была тошнота, отсутствовал аппетит, а силы совсем покинули меня. Но мне приходилось быть сильной, ведь моей доченьке был всего год. После курсов мне назначили лучевую терапию на 30 дней. Кожа на месте облучения стала коричневой, мне задели легкое и прожгли его, - рассказала сыктывкарка.

После курса и принятия гормональных таблеток у Юлии стала сильно болеть голова. Она сделала МРТ, в результате у нее нашли множественные метастазы в мозжечке. Юлия и ее семья приняли решение не делать облучение на всю голову, поэтому они поехали за свой счет в Санкт-Петербург на кибер-нож.

- После операции метастазы в голове уменьшились и стабилизировались. Я продолжала пить гормоны. В ноябре 2018 мне удалили яичники, - поделилась Юлия.

Через год у нее нашли новые метастазы в костях и в черепе. А 30 декабря нашли новые, но уже в печени и лимфоузлах.

- Я молю о помощи. Это страшно, больно и обидно. Трудно принять тот факт, что мой организм снова проиграл сражение. Но я хочу жить и радоваться взрослению дочки. Я верю, что выиграю эту войну. Хочется вырастить свою дочь, показать ей мир, сходить на ее выпускные, выдать замуж и помочь с детками, - рассказала Юлия Котик.

Девушка отметила, что ее недуг возможно вылечить. Но на это нужны огромные суммы. Юлию готовы принять в Германии, в университетской клинике имени Гете, которая находится в городе Франкфурт на Майне. Стоимость лечения, проживания и перелета составит 30400 евро.

Юлия Котик отметила, что часть суммы уже есть. 600 000 рублей у них уже были, а 937 000 они собрали с помощью пожертвований.

Если вы неравнодушны к этой истории, то вы можете перевести любую сумму по номеру карты 4274 3200 2883 6156 Юлия Сергеевна К. О всех тратах Юлия будет отчитываться в группе сбора средств «ВКонтакте».

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