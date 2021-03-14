Собака-герой, которая спасла ребенка от волка в Коми, стала призером международного конкурса «Мой ласковый и нужный зверь»

В Зеленоградске в субботу, 13 марта, завершился конкурс «Мой ласковый и нужный зверь». Эта международная премия в курортном городе Калининградской области проводился второй год подряд. Она посвящена домашним или служебным животным, которые совершили подвиг или помогают человеку на опасной работе.

В конкурсе также участвую люди, которые посвятили жизнь помощи братьям нашим меньшим: волонтеры, ветеринары и другие. Среди четвероногих победителей третье место занял джек-рассел-терьер Джесси. Свою награду пёс получил посмертно. Он погиб, спасая 10-летнего ребёнка от напавшего на него волка в поселке Синдор Княжпогостского района Коми. Подвиг маленкого защитника семьи даже попал на кмеру видеонаблюдения.

Это случилось в декабре прошлого года в республике Коми. Организаторы конкурса передали хозяевам четвероногого героя щенка той же породы – это подарок регионального министра по культуре и туризму Андрея Ермака.

Фото: Kaskad.tv

Второе место заняла полицейская овчарка Волк-Меркурий из Санкт-Петербурга. Этот пёс спас девушку от нападения насильника. Приз получила хозяйка-кинолог Мария Копцева. Первое место заняла лабрадор-поводырь Акси. Её хозяин Вячеслав Рудаков из северной столицы в конце 90-х попал в аварию и потерял зрение. Уже много лет Акси помогает мужчине свободно передвигаться по улицам. Можно сказать, что она заменила жителю Санкт-Петербурга глаза. Ранее мы сообщали, что в конкурсе были и самые необычные участники – крыса-сапер из Камбодже и пёс-детектор COVID из Бельгии, пишет rambler.ru.

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