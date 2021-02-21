Собаку, которая в Коми спасла мальчика от волка ценой своей жизни, номинировали на международную премию

Собаку, которая в Коми спасла мальчика от волка ценой своей жизни, номинировали на международную премию21 февраля 2021
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Фото из группы «Княжпогостские вести» / Джек-рассел-терьер Джесси
Победителя определят 13 марта
Собака, которая спасла 10-летнего мальчика от волка в Синдоре, номинирована на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Информация об этом появилась на сайте премии.
Напомним, речь идет о случае, который произошел в декабре 2020 года в посёлке Синдор Княжпогостского района Коми. Маленький мальчик шел по территории за воротами частного дома, но внезапно рядом появился волк. Ребенок спрятался от зверя в сугробе, но волк стал подбираться к нему с явно недобрыми намерениями. И неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не маленький джек-рассел-терьер Джесси, которая ринулась на хищника. К несчастью пес погиб, но выиграл время, чтобы мальчик убежал во двор.
Премию «Мой ласковый и нужный зверь» учредила администрация города Зеленоградска Калининградской области, который известен на весь мир бережным отношением к уличным животным. Цель - выразить дань признания животным, которые совершили героические поступки.
В этом году введена специальная номинация «Народный герой» - в ее рамках будет отмечен представитель животного или зоозащитник, вызвавший наибольшие симпатии у аудитории. Проголосовать за «Народного героя» могут все желающие.
Помимо Джесси на премию номинировали еще 11 животных. Победители будут объявлены 13 марта во время проведения традиционного весеннего праздника - Дня зеленоградского кота.
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21 февраля 2021, 20:00
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