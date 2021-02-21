Собаку, которая в Коми спасла мальчика от волка ценой своей жизни, номинировали на международную премию

Собака, которая спасла 10-летнего мальчика от волка в Синдоре, номинирована на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Информация об этом появилась на сайте премии.

Напомним, речь идет о случае, который произошел в декабре 2020 года в посёлке Синдор Княжпогостского района Коми. Маленький мальчик шел по территории за воротами частного дома, но внезапно рядом появился волк. Ребенок спрятался от зверя в сугробе, но волк стал подбираться к нему с явно недобрыми намерениями. И неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не маленький джек-рассел-терьер Джесси, которая ринулась на хищника. К несчастью пес погиб, но выиграл время, чтобы мальчик убежал во двор.

Премию «Мой ласковый и нужный зверь» учредила администрация города Зеленоградска Калининградской области, который известен на весь мир бережным отношением к уличным животным. Цель - выразить дань признания животным, которые совершили героические поступки.

В этом году введена специальная номинация «Народный герой» - в ее рамках будет отмечен представитель животного или зоозащитник, вызвавший наибольшие симпатии у аудитории. Проголосовать за «Народного героя» могут все желающие.

Помимо Джесси на премию номинировали еще 11 животных. Победители будут объявлены 13 марта во время проведения традиционного весеннего праздника - Дня зеленоградского кота.

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