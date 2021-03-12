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Выяснилось, кому принадлежит машина скорой помощи, которая гниет под снегом в Сыктывкаре

Выяснилось, кому принадлежит машина скорой помощи, которая гниет под снегом в Сыктывкаре

12 марта 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
PG11.ru / Выяснилось, кому принадлежит машина скорой помощи, которая гниет под снегом в Сыктывкаре
Владелец объяснил, почему автомобиль так долго стоит без движения

На пересечении улиц Домны Каликовой и Ленина сиротливо стоит оттаявший автомобиль скорой помощи с госномером М164КР56. Порталу PG11.ru удалось связаться с владельцем автомобиля и выяснить, почему же «скорая» так долго стоит без движения.

Выяснилось, что машина принадлежит одному из частных центров Сыктывкара, который оказывает неотложную помощь. Об этом порталу PG11.ru сообщил сам руководитель центра:

— Машина ждет получения лицензии. Для этого нужно получать экспертное заключение, санитарно-эпидемиологическое заключение и разрешение минздрава.

Напомним, оренбургские журналисты выяснили, кому принадлежала скорая, которая гниет под снегом в Сыктывкаре. В МВД им сообщили, что автомобиль «Газель» с госномером М164КР 56RUS до осени 2020 года принадлежал частному медицинскому учреждению «Клиника промышленной медицины», которая работает для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург». Автомобиль 2004 года был продан и снят с учета.

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