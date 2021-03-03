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В Сыктывкаре под снегом гниет загадочная скорая, которая никому не принадлежит

В Сыктывкаре под снегом гниет загадочная скорая, которая никому не принадлежит

03 марта 2021 Возрастное ограничение: 0+
Евгения Сычева / PG11.ru / В Сыктывкаре под снегом гниет загадочная скорая, которая никому не принадлежит
В Минздраве Коми и Минздраве Оренбургской области уверяют, что автомобиль не их

С приходом весны из-под снега появляются как самые обыденные вещи, так и самые неожиданные. Например, на пересечении двух сыктывкарских улиц оттаяла машина скорой медицинской помощи. Портал PG11.ru попытался выяснить, почему в условиях нехватки медицинских ресурсов автомобиль оказался неприкаянным подснежником, однако вопросов стало только больше.

На перекрестке улиц Домны Каликовой и Ленина с потеплением оттаял автомобиль скорой помощи с госномером М164КР56. Как выяснил корреспондент «Про Города», внутри находятся носилки, разбросаны какие-то бланки и в целом есть ощущение, будто ее оставили ненадолго.

В Минздраве Коми сообщили, что этот автомобиль не числится на балансе ведомства. В Минздраве Оренбургской области (судя по номерам, авто относится именно к ним) на официальный запрос также сообщили, что эта скорая им не принадлежит.

Каким же образом скорая с номерами Оренбургской области оказалась на парковке у жилого дома, погребенная под огромным слоем снега? Почему никто не использует автомобиль в условиях пандемии, когда практически каждый регион испытывает нехватку медицинских ресурсов? Может быть, у вас есть идеи? Делитесь ими в комментариях!

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Авто Медицина

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Комментарии 1

11 минут назад Риточка
Угнали, номера поменяли, совершили преступление и скрылись на ней, а потом бросили
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