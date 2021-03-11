На пересечении улиц Домны Каликовой и Ленина до сих пор сиротливо стоит оттаявший автомобиль скорой помощи с госномером М164КР56. Новость о ней дошла до журналистов оренбургского портала Урал56.Ру, которые выяснили, кому принадлежал автомобиль до осени 2020 года.

В МВД сообщили, что автомобиль «Газель» с госномером М164КР 56RUS до осени 2020 года принадлежал частному медицинскому учреждению «Клиника промышленной медицины», которая работает для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург». Автомобиль 2004 года был продан и снят с учета.

Однако не все так просто. В редакцию портала PG11.ru обратился бывший главврач «Клиники промышленной медицины» Сергей Макшанцев. Мужчина рассказал, что автомобиль с таким номером действительно принадлежал клинике, однако он был белого цвета.

Напомним, в Минздраве Коми сообщили, что этот автомобиль не числится на балансе ведомства. В Минздраве Оренбургской области (судя по номерам, авто относится именно к ним) на официальный запрос также сообщили, что эта скорая им не принадлежит.

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