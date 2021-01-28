Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний Новый год 2021 Православный календарь Лунный посевной календарь 2021
Главная
Новости
Общественники объяснили, почему в Сыктывкаре запрещают митинги

Общественники объяснили, почему в Сыктывкаре запрещают митинги

28 января 2021 Возрастное ограничение: 12+
PG11.ru / Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Сыктывкаре
Активисты уверены, что это незаконно

23 января в Сыктывкаре прошел несанкционированный митинг в поддержку Навального. Влед за этим последовала череда задержаний его участников и тех, кто призывал посетить мероприятие, нескольких сыктывкарцев уже осудили. Общественные деятели столицы Коми рассказали порталу PG11.ru, почему, по их мнению, мэрия запрещает митинги и законен ли этот запрет.

Сергей Беликов, помощник депутата городского Совета Сыктывкара шестого созыва

— Мэрия ссылается на указ Уйбы «о режиме повышенной готовности». И если согласует нам акцию протеста, то ее саму якобы оштрафуют.
Однако запреты протестовать приводят к еще большему обозлению граждан, мы были свидетелями этого на акции 23 января. Думаю, если бы митинг был согласован, то все прошло бы мирно и без угрозы общественному порядку. Любое протестное мероприятие — это способ сообщить власти, что люди не согласны с их действиями. И по-хорошему, власть должна прислушиваться к мнению граждан, оперативно реагировать. А у нас получается, что людей лишают возможности выражать свое мнение, недовольство копится, что рано или поздно приведет к социальному взрыву.

Григорий Каблис, гражданский активист

— Граждане имеют право собираться мирно в соответствии с 31 статьей Конституции РФ, которая является главным законом страны и законом прямого действия, принимается и исполняется всеми без оговорок. Более того, активисты уведомили администрацию города о проведении публичного мероприятия, чтобы снизить риски для участников. Администрация отказала в согласовании даже пикета, и даже не предложила альтернативную площадку, что обязана сделать в рамках нашего репрессивного законодательства. Действия граждан законны.

Владимир Толченников, активист движения «Перемен»

— Ответ тут один - они боятся. На федеральном уровне боятся того, что выйдет колоссальное количество людей, которые будут высказывать недовольство действующей властью. Им этого не нужно. Соответственно, с федерального уровня спущен приказ — отказывать в любых массовых мероприятиях. И на руку им тут ковидные ограничения. Которыми они объясняют сейчас все. Так вот, на локальном уровне ставленник Путина — Уйба — не желает «подорвать доверие» и поэтому давит на мэра, Наталью Хозяинову. Ее Уйба хочет выжить, чтобы поставить своего человека.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

А как вы считаете, могут ли митинги стать законным и безопасным способом людей выражать свое недовольство? Делитесь мнениями в комментариях!

КОММЕНТИРОВАТЬ
Закон

Все статьи по теме:

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Коми объявлено штормовое предупреждение Посмотреть все

Редакция рекомендует

25 января
Сыктывкарцы, задержанные за призыв на митинг, рассказали, что будут делать дальше Читать
22 января
В сетевых магазинах России нашли опасные консервированные томаты Читать
22 января
Разрыв шейки матки, тромбоз и инфекции: что может грозить сыктывкаркам, которые пошли на аборт Читать
Посмотреть все
22 января Коми энергосбытовая компания установила 157 общедомовых приборов учета тепла
Загрузка...

Новости России и мира

10 января
В России заработали новые правила контроля за наличными
10 января
Российский нарколог рассказал, как бросить курить с Нового года
10 января
В России могут резко подорожать авиабилеты
08 января
В России появится новый дорожный знак
08 января
В России будут аннулировать карты машин, которые не прошли техосмотр
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru