Общественники объяснили, почему в Сыктывкаре запрещают митинги

23 января в Сыктывкаре прошел несанкционированный митинг в поддержку Навального. Влед за этим последовала череда задержаний его участников и тех, кто призывал посетить мероприятие, нескольких сыктывкарцев уже осудили. Общественные деятели столицы Коми рассказали порталу PG11.ru, почему, по их мнению, мэрия запрещает митинги и законен ли этот запрет.

Сергей Беликов, помощник депутата городского Совета Сыктывкара шестого созыва

— Мэрия ссылается на указ Уйбы «о режиме повышенной готовности». И если согласует нам акцию протеста, то ее саму якобы оштрафуют.

Однако запреты протестовать приводят к еще большему обозлению граждан, мы были свидетелями этого на акции 23 января. Думаю, если бы митинг был согласован, то все прошло бы мирно и без угрозы общественному порядку. Любое протестное мероприятие — это способ сообщить власти, что люди не согласны с их действиями. И по-хорошему, власть должна прислушиваться к мнению граждан, оперативно реагировать. А у нас получается, что людей лишают возможности выражать свое мнение, недовольство копится, что рано или поздно приведет к социальному взрыву.

Григорий Каблис, гражданский активист

— Граждане имеют право собираться мирно в соответствии с 31 статьей Конституции РФ, которая является главным законом страны и законом прямого действия, принимается и исполняется всеми без оговорок. Более того, активисты уведомили администрацию города о проведении публичного мероприятия, чтобы снизить риски для участников. Администрация отказала в согласовании даже пикета, и даже не предложила альтернативную площадку, что обязана сделать в рамках нашего репрессивного законодательства. Действия граждан законны.

Владимир Толченников, активист движения «Перемен»

— Ответ тут один - они боятся. На федеральном уровне боятся того, что выйдет колоссальное количество людей, которые будут высказывать недовольство действующей властью. Им этого не нужно. Соответственно, с федерального уровня спущен приказ — отказывать в любых массовых мероприятиях. И на руку им тут ковидные ограничения. Которыми они объясняют сейчас все. Так вот, на локальном уровне ставленник Путина — Уйба — не желает «подорвать доверие» и поэтому давит на мэра, Наталью Хозяинову. Ее Уйба хочет выжить, чтобы поставить своего человека.

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А как вы считаете, могут ли митинги стать законным и безопасным способом людей выражать свое недовольство? Делитесь мнениями в комментариях!