Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний Новый год 2021
Главная
Новости
Активисты завершили протест против строительства полигона на станции Шиес

Активисты завершили протест против строительства полигона на станции Шиес

10 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / Митинг против Шиеса 9 ноября 2019 года в Сыктывкаре
Они не будут препятствовать рекультивации

Активисты инициативной группы «Чистая Урдома» закончили протест против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Об этом говорится в заявлении председателя инициативной группы Светланы Бабенко. 

В сообщении Светлана Бабенко от лица активистов постановила признать проект экотехнопарка «Шиес» закрытым, а снос полигона отходов на Шиесе необратимым. Тем самым протест против строительства полигона считается завершенным. Председатель призвала завершить на Шиесе гражданскую вахту по борьбе со строительством полигона и не препятствовать проведению рекультивации (наведению порядка) на территории Шиеса.

- Сердечно поздравить всех граждан России с Победой народа в борьбе против полигона отходов на Шиесе! Выразить искреннюю благодарность защитникам Шиеса, гражданским активистам, общественным движениям и всем, кто помог спасти Шиес от экологической катастрофы, - сообщается в заявлении Светланы Бабенко. 

*** 

В июле 2018 года жители поселка Урдома Архангельской области обнаружили масштабные работы рядом со станцией Шиес. Рабочие сообщили, что строят полигон для московского мусора и посоветовали местным жителям уезжать и увозить семьи. В августе в области и соседней Коми начались акции протеста.  

В декабре активисты организовали волонтерский пункт наблюдения за стройкой рядом со станцией. В феврале 2019 года жители поселков Урдома и Мадмас перекрыли пути незаконных поставок топлива на Шиес и остановили работы. В марте активисты разбили лагерь. 

15 июня 2019 года официально остановилось строительство мусорного полигона для отходов из Москвы и Подмосковья на станции Шиес на границе с Республикой Коми. Это произошло благодаря массовым акциям протеста, топливной блокаде, дежурству эко-активистов и юридической работе. Без остановки работ, объект начал бы функционировать уже в феврале этого года.

9 января 2020 года арбитражный суд Архангельской области признал незаконными  постройки на месте будущего полигона и обязал инвестора снести их. Судебная экспертиза признала большую часть объектов капитальными, что нарушает условия аренды земельных участков. Разгрузочная зона вдоль ж/д путей, вертолетная площадка, ангар, двухэтажное общежитие, водозаборный узел, дороги были построены самовольно.  

3 июня ведомство исключило проект из регионального реестра инвестпроектов. 9 июня 2020 года правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО «Технопарк» о сопровождении инвестиционного проекта.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Экология

Читайте также: Фоторепортаж с митинга против строительства полигона на станции Шиес в Сыктывкаре

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Активисты завершили протест против строительства полигона на станции Шиес Посмотреть все

Редакция рекомендует

01 января
Выбор «Pro Города»: какие фильмы помогут в создании новогоднего настроения Читать
01 января
Прокат лыж в Сыктывкаре: где можно будет покататься в праздничные дни Читать
29 декабря 2020
Разбираемся вместе с «Pro Городом»: как выбрать шубу, чтобы через сезон она не стала лысой шкуркой? Читать
Посмотреть все
30 декабря 2020 «Коми энергосбытовая компания» рассказала, как не остаться без света в новогодние праздники
Загрузка...

Новости России и мира

08 января
В России появится новый дорожный знак
08 января
В России будут аннулировать карты машин, которые не прошли техосмотр
08 января
Учителям в России пересчитают оклады
08 января
Врачи назвали ощущения во рту, которые являются признаками близкого инфаркта
20 декабря 2020
Пожилых россиян могут начать прививать от коронавируса уже на следующей неделе
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru