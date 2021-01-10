Активисты завершили протест против строительства полигона на станции Шиес

Активисты инициативной группы «Чистая Урдома» закончили протест против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Об этом говорится в заявлении председателя инициативной группы Светланы Бабенко.

В сообщении Светлана Бабенко от лица активистов постановила признать проект экотехнопарка «Шиес» закрытым, а снос полигона отходов на Шиесе необратимым. Тем самым протест против строительства полигона считается завершенным. Председатель призвала завершить на Шиесе гражданскую вахту по борьбе со строительством полигона и не препятствовать проведению рекультивации (наведению порядка) на территории Шиеса.

- Сердечно поздравить всех граждан России с Победой народа в борьбе против полигона отходов на Шиесе! Выразить искреннюю благодарность защитникам Шиеса, гражданским активистам, общественным движениям и всем, кто помог спасти Шиес от экологической катастрофы, - сообщается в заявлении Светланы Бабенко.

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В июле 2018 года жители поселка Урдома Архангельской области обнаружили масштабные работы рядом со станцией Шиес. Рабочие сообщили, что строят полигон для московского мусора и посоветовали местным жителям уезжать и увозить семьи. В августе в области и соседней Коми начались акции протеста.

В декабре активисты организовали волонтерский пункт наблюдения за стройкой рядом со станцией. В феврале 2019 года жители поселков Урдома и Мадмас перекрыли пути незаконных поставок топлива на Шиес и остановили работы. В марте активисты разбили лагерь.

15 июня 2019 года официально остановилось строительство мусорного полигона для отходов из Москвы и Подмосковья на станции Шиес на границе с Республикой Коми. Это произошло благодаря массовым акциям протеста, топливной блокаде, дежурству эко-активистов и юридической работе. Без остановки работ, объект начал бы функционировать уже в феврале этого года.

9 января 2020 года арбитражный суд Архангельской области признал незаконными постройки на месте будущего полигона и обязал инвестора снести их. Судебная экспертиза признала большую часть объектов капитальными, что нарушает условия аренды земельных участков. Разгрузочная зона вдоль ж/д путей, вертолетная площадка, ангар, двухэтажное общежитие, водозаборный узел, дороги были построены самовольно.

3 июня ведомство исключило проект из регионального реестра инвестпроектов. 9 июня 2020 года правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО «Технопарк» о сопровождении инвестиционного проекта.

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