Архангельская область расторгла договор с компанией, которая строила мусорный полигон на границе с Коми

Правительство Архангельской области на заседании во вторник в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО «Технопарк» о сопровождении инвестиционного проекта, сообщает «Интерфакс».

- Предполагается расторгнуть соглашение в одностороннем порядке и исключить инвестиционный проект «Экотехнопарк «Шиес» из реестра приоритетных инвестиционных проектов области, - сказал на заседании правительства министр экономического развития региона Иван Кулявцев.

Он добавил, что ведомство 3 июня исключило проект из регионального реестра инвестпроектов.

По информации пресс-службы областного правительства, проект лишается преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты региона, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков.

Как сообщалось, ранее врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выступил против строительства полигона в Шиесе. Такой же позиции придерживается и врио главы республики Коми Владимир Уйба. Также Цыбульский сообщал, что инвестор проводит рекультивацию на месте предполагаемого полигона.

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