Федеральный телеканал сделал подарок балконному диджею из Сыктывкара

Сыктывкарский «балконный диджей» Александр Агеев получил от съемочной группы одного из телеканалов России неожиданный презент. Информация об этом стремительно распространяется в социальных сетях.

Известно, что Александра посетила съемочная команда телеканала «Пятница». Пока не ясно, что именно они презентовали «балконному диджею», но на видео видно, что подарки весьма обрадовали Александра.

По предварительной информации, ему подарили музыкальное оборудование.

Напомним, Александра Меломина (Агеева) все знают как «балконного диджея из Орбиты». Его дом — своеобразная достопримечательность микрорайона Орбита. Балкон его квартиры еще с середины «нулевых» стабильно привлекает внимание прохожих: в вечернее время там частенько зажигаются гирлянды и цветомузыка, а из квартиры доносятся хиты 80-х и 90-х. А совсем недавно начались съемки фильма, сюжет которого будет основан на жизни мужчины.

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Как вы думаете, что презентовали Александру? А вы были на одной из его дискотек или не одобряете таких развлечений? Расскажите в комментариях!