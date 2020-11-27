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Сыктывкар в деталях: история строительства главного собора столицы Коми

Сыктывкар в деталях: история строительства главного собора столицы Коми

27 ноября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: oldsyktyvkar.ru / Стефановский собор в начале 20 века
Старое здание уничтожили

Сыктывкарский Свято-Стефановский собор всегда являлся главной точкой притяжения всех православных жителей города. В нашей еженедельной рубрике «Сыктывкар в деталях» портал PG11.ru расскажет вам об истории этого строения. 

История

Проект постройки храма утвердил в 1852 году император Николай I.  В 1856 году было начато его строительство. Храм строился долгие годы, неоднократно его возведение откладывали из-за разных причин. Однако 24 апреля 1896 года в год 500-летия со дня смерти Стефана Пермского состоялось великое освящение храма, что значило его открытие для прихожан.

Собор был пятиглавым, имел 47 метров в длину, 26 - в ширину и 35 - в высоту. Храм находился на центральной площади города, получившей название Стефановской.

Однако с приходом советской власти все поменялось. В 1929 году храм закрыли, а в 1932 году его полностью разрушили. Сейчас на его месте стоит памятник Ленину, который открыли 5 ноября 1967 года к 50-летию Октябрьской революции.

Однако с уходом советской власти город нуждался в новом храме, который теперь называется Свято-Стефановский кафедральны собор. Его строили с 1996 года, в 2001 году он открыл свои двери для прихожан. 

Устройство нового собора

Сегодня собор имеет позаимствованную у зодчих Византии крестово-купольную конструкцию, что делает его квадратным в плане. Внутреннее пространство делится четырьмя столпами на три нефа (вытянутые помещения): центральный и боковые. Два свода в соборе пересекаются под прямым углом и образуют в подкупольном пространстве крест – главный символ христианства. В месте пересечения сводов устроен световой барабан, увенчанный центральной, самой большой главой с массивным золоченым крестом. Остальные купола установлены на световых барабанах, соединенных между собой подпружными арками. Стены храма завершает позакомарное покрытие.

Фото: stefan-sobor.ru

Высота собора до оконечности центральной луковицы составляет 56,5 метров, с крестом это около 64 метров. Стены сложены из кирпича. Кровля покрыта листовой медью, а купола обшиты нержавеющей сталью, на которой укреплены позолоченные титановые пластины. Диаметр центрального купола – 16 метров, вес – 11 тонн.

Белоснежные стены собора украшены изображениями Спасителя, Божией Матери, чтимых святых и ангелов, что придает зданию особую торжественность и нарядность. 

Традиционное пятиглавие собора - одна из его визитных карточек. Все барабаны глав – световые, с узкими стрельчатыми окнами, выдержанными в одной стилистике с оконными проемами фасадов. Луковичные купола покрыты нержавеющей сталью, поверх которой приварены позолоченные титановые пластины. На небольших яблоках установлены массивные кресты.

Прихрамовая территория достаточно просторная, красиво оформленная и обустроеная. Слева от главных ворот растут ели, лиственницы и кусты сирени. Летом газоны украшены цветами. На территории установлены памятники святителю Стефану Пермскому, святым Петру и Феврони, а также святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию. Все памятники изготовлены в едином стиле. 

На территории собора продолжается строительство звонницы. Воздвижение здания звонницы уже завершено и в настоящее время ведутся внутренние работы. Православный храм немыслим без колокольного звона. В колокола звонят перед началом церковной службы, чтобы верующие люди, где бы они ни находились, услышав церковный благовест, вспомнили о Боге и поспешили в храм. Радостный колокольный звон возвещает всей округе о большом православном празднике, сопровождает крестный ход вокруг храма и о других важных событиях.

Особенностью звонницы можно отметить наличие электропривода на 70 мелодий. Также есть и ручной режим. 

В помещениях звонницы уже выполнена отделка актового зала для проведения различных мероприятий, а на втором и третьем этажах планируется разместить классы православной гимназии.

Сейчас на территории храма возводится еще одно строение - крестильная. Строительство нового храма на территории Свято-Стефановского Кафедрального собора началось в августе 2020 года. На сегодня на месте храма заложен фундамент, а также установлена купель. Согласно проекту этот храм будет небольшого размера и будет предназначен для совершения Таинства Крещения детей и взрослых.

Недавно владыка Питирим попросил сыктывкарцев активизироваться и собрать деньги для окончания строительства.

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