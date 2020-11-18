Владыка Питирим просит сыктывкарцев помочь со строительством храма

В Сыктывкаре продолжается строительство нового храма. Владыка столичной епархии призывает жителей города помочь.

Строительство нового храма на территории Свято-Стефановского Кафедрального собора началось в августе 2020 года. Согласно проекту этот храм будет небольшого размера и будет предназначен для совершения Таинства Крещения детей и взрослых.

Владыка Питирим отметил, что для дальнейшего строительства необходимо собрать еще 400 тысяч рублей.

Активизируемся, верные! С любовью во Христе я выражаю благодарность отдельным благодетелям, многочисленным людям за личные пожертвования на строительство Владимирского храма, прошу активизироваться в помощи по завершению строительства крестильного Свято - Владимирского храма. Только вместе мы освоим это воистину всенародное строительство храмового комплекса Свято-Стефановского Кафедрального Собора! - заявил в своем обращении владыка.

Если вы хотите помочь строительству храма, тогда перечислите любую сумму на карту Сбербанка 4276 2800 1229 4275 с пометкой «благотворительная помощь».

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