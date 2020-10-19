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Дорогое ли такси в Сыктывкаре? Обзор цен и сравнение с другими регионами

Дорогое ли такси в Сыктывкаре? Обзор цен и сравнение с другими регионами

19 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru/ Забастовка таксистов против низких цен
Водители протестуют против заниженных тарифов

Жители Сыктывкара жалуются на необоснованно высокие цены на такси. Портал PG11.ru выяснил, действительно ли они завышены по сравнению с другими регионами.

Одна из сыктывкарок обратилась с жалобой на завышенные цены на такси на поездки по городу. Последней каплей ее терпения стало то, что стоимость поездки возросла в несколько раз из-за погодных условий. 

Да сколько можно то уже завышать цены на поездки? Таксисты там совсем уже обнаглели. Мне до дома всего 5 километров, а ценник - 300 рублей. Зачастую такси для людей - единственный способ добраться до дома. При всем этом, в других регионах цены зачастую намного ниже. Кажется, наши водители уже просто обнаглели, - отметила сыктывкарка. 

Мы спросили у наших читателей в группе «ВКонтакте», считают ли они цены на такси в Сыктывкаре завышенными:

 

Опрос показал, что большинство действительно думают, что цены на перевозке в городе необоснованно большие. Так ли это?

Цены на такси в разных регионах

Мы сравнили цены на такси за поездку на 5 километров без повышенного спроса в других регионах:

  • В Сыктывкаре - 111 рублей
  • В Ухте - 134 рублей
  • В Кирове - 150 рублей
  • В Санкт-Петербурге - 176 рублей
  • В Москве - 270 рублей

Статистика показывает, что цены в Сыктывкаре меньше, чем в других городах. 

Забастовка таксистов

Сыктывкарские таксисты наоборот считают, что цены на поездки чересчур низкие. 12 ноября 2019 года  местные таксисты объявили о забастовке. Они протестовали против заниженных тарифов на заказы. На парковке ТЦ «Июнь» собралось около 80 машин, водители объявили, что не будут брать заказы от «Яндекса». Координатор мероприятия Андрей Микушев заявил, что они пытаются добиться среднего чека 150 рублей на поездки по Сыктывкару. 

«Яндекс» пошел на встречу водителям такси, в итоге тарифы повысились, упор сделали на время поездки. Однако позиция водителей осталось неизменной - они считали, что сами должны устанавливать цены на поездки: 110 рублей на поездки по городу до трех километров по 15 рублей сверху за каждый дополнительный километр.

Как формируются цены на поездки?

Сыктывкарский таксист рассказал, из чего складывается цена на поездку. Мужчина сообщает, что его чистый заработок составляет около 60 тысяч рублей в месяц. Однако, по его словам, многие ездят на арендованых автомобилях, поэтому за них приходиться отдавать около 1000 рублей в день. 

Цена на поездки в Сыктывкаре не дороже, чем в других городах. Более того, в Санкт-Петербурге стоимость километра в четыре раза больше, - сообщает водитель такси.

Мужчина заявляет, что возрастание цены зачастую связано с повышенным спросом. Он возникает из-за большого количества заказов и определенной локации. Чем больше людей хотят поехать из одного места, тем больше спрос. Следовательно, чтобы люди меньше ждали, цена увеличивается. 

Иногда цена несправедлива как для водителя, так и для клиента. Ехать ночью за 150 рублей от аэропорта до Эжвы, а обратно ехать пустым, теряя 45 минут общего времени с полным заработком в 60 рублей - это ужас. А если учитывать амортизацию и проценты, то это вообще работа за бесплатно, - заключает таксист.

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Комментарии 1

13 минут назад Макс
Езжу на работу всегда одним маршрутом, обычная цена без повышенного спроса и прочего, 75-85р, когда же повышений, утром, или в дождь, цена этого маршрута от 150 до 230р , спрашивается, какого хрена??
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