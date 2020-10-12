В Сыктывкаре ищут актеров для остросюжетного фильма

В Сыктывкаре ищут актеров для остросюжетного фильма12 октября 2020
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pixabay.com
Поучаствовать в съемке может каждый
Сыктывкарский режиссер ищет актеров для своего остросюжетного фильма. Возраст и внешность героев не имеет значения.
Начинающий режиссер Петр Музыка из «Pit_Muzz production» в своей группе «ВКонтакте» объявил набор актеров для своего нового фильма про известного сыктывкарского ди-джея девяностых с трагичной судьбой. По словам Петра, возраст и внешние данные претендентов не имеют значения - главное желание попробовать себя в кино.
Также Петр заявил, что его предыдущая работа «Должник» уже готова к показу, осталось только согласовать дату премьеры. Ранее выход картины был запланирован на лето, однако его перенесли из-за сложной эпидемиологической обстановки.
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12 октября 2020, 15:20
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