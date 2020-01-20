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Режиссер из Сыктывкара снимает остросюжетный боевик

Режиссер из Сыктывкара снимает остросюжетный боевик

20 января 2020 Возрастное ограничение: 12+
Петр Музыка / Режиссер из Сыктывкара снимает остросюжетный боевик
Выход кинокартины запланирован на лето

Сыктывкарский режиссер Петр Музыка является автором не одного фильма. Сейчас он со своей командой работает над созданием нового шедевра. Портал PG11.ru выяснил, о чем будет кино и чем вдохновлялся автор сюжета.Описание фильма гласит, что главному герою придется противостоять бандитам, которым его близкий человек задолжал солидную сумму. Петр также рассказал, что главные герои его фильма - это обычные люди, которые живут среди нас. На их примере режиссер хотел бы показать зрителю прежде всего то, что каждый из нас является должником.

- Мы должны своей семье, близким, друзьям, обществу, Родине, а долги, как правило, надо отдавать. Муж отдает долг жене, она отвечает взаимностью, тем, что любит и верна ему, и находится за ним, как за каменной стеной.Крепкая мужская дружба двух главных героев также проверяется тем, что приходит время отдавать долг этой дружбе. Что касается антигероев, они тоже получают то, что заслужили — общество платит им иной долг, за все их плохие поступки. В фильме больше затронуты человеческие ценности, а не материальный долг главного героя Захара.

Декорациями стали улицы Сыктывкара и один из баров города:

- Снимаем в баре, квартире одного из актеров. На экранах вы также увидите узнаваемые места Сыктывкара: вокзал, драматический театр, Лесозавод. 

Актерский состав режиссер подбирал самостоятельно. Афишами занимается монтажер Петра, Анастасия Жукова, которая работает монтажером на канале «Юрган», а все «драки» ставят актеры совместно с режиссером без посторонней помощи. Режиссер также поделился, что это будет короткометражка минут на 25 и что снимает он на свою личную аппаратуру. Бюджет фильма на сегодняшний день составляет 10 000 рублей.

В создании саундтрека Петру помогает музыкант Артемий Барсуков. Показ фильма состоится ориентировочно летом, на базе ЦДК «Октябрь», либо Дома дружбы народов. Автор кинокартины пока не знает, будут это платные или бесплатные показы.

Петр Музыка рассказал, чем он вдохновлялся для создания своего фильма:

- Я любитель остросюжетных боевиков, триллеров, но не тех, где сплошные бездумные драки. Мне нравятся фильмы, в которых затронут определенный смысл и ценности человека. Нравился сериал «Бригада», «Бумер», «Неоспоримый 2-4», фильмы со Шварценеггером, Ван Даммом, Сталлоне, Стэтхемом, Джерардом Батлером, Лиамом Ниссоном. За день до показа моего предыдущего фильма я загорелся идеей снять «Должник», про героя, который должен отдать не только материальной долг, но и моральный. Я мечтал снять какой-нибудь боевик еще до того, как начал вообще снимать кино.

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