В Коми прилетел известный блогер Илья Варламов26 сентября 2020
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Фото из архива PG11.ru / Илья Варламов на митинге против строительства полигона на Шиесе - 9 ноября 2019 года
До этого урбанист посещал республику в прошлом году
В Коми прилетел известный блогер Илья Варламов. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Варламов выложил сториз из аэропорта Усинска. Пока что урбанист о своих планах ничего не сообщал.
Напомним, в последний раз Илья Варламов приезжал в Коми в ноябре 2019 года. Он прогулялся по Сыктывкару, после чего сделал ролик о столице республики, в котором обозначил плюсы и минусы нашего города. Также урбанист посетил митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который проходил 9 ноября. После этого блогер также выпустил ролик о проблеме Шиеса.
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26 сентября 2020, 15:00
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