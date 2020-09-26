В Коми прилетел известный блогер Илья Варламов. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Варламов выложил сториз из аэропорта Усинска. Пока что урбанист о своих планах ничего не сообщал.

Напомним, в последний раз Илья Варламов приезжал в Коми в ноябре 2019 года. Он прогулялся по Сыктывкару, после чего сделал ролик о столице республики, в котором обозначил плюсы и минусы нашего города. Также урбанист посетил митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который проходил 9 ноября. После этого блогер также выпустил ролик о проблеме Шиеса.

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