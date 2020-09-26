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В Коми прилетел известный блогер Илья Варламов

В Коми прилетел известный блогер Илья Варламов

26 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / Илья Варламов на митинге против строительства полигона на Шиесе - 9 ноября 2019 года
До этого урбанист посещал республику в прошлом году

В Коми прилетел известный блогер Илья Варламов. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Варламов выложил сториз из аэропорта Усинска. Пока что урбанист о своих планах ничего не сообщал. 

Напомним, в последний раз Илья Варламов приезжал в Коми в ноябре 2019 года. Он прогулялся по Сыктывкару, после чего сделал ролик о столице республики, в котором обозначил плюсы и минусы нашего города. Также урбанист посетил митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который проходил 9 ноября. После этого блогер также выпустил ролик о проблеме Шиеса. 

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