Дорогое ЖКХ: что не так с ценами на коммуналку в Коми

В Республике Коми самое дорогое ЖКХ в России, об этом сообщает исследование «РИА Новости». Почему так вышло? Портал PG11.ru узнал подробности.

В среднем семья в Коми тратит на коммуналку около 13,7% своих доходов. Это самый высокий показатель по всей стране. Как отмечает авторы исследования, причиной такого положения дел могут быть как уровень дохода населения, так и завышенные цены на тарифы ЖКХ. Между тем, Комистат заявил, что средняя зарплата в Республике Коми составляет 61 270 рублей в месяц.

О том, как бороться с завышенными ценами в квитанциях мы рассказали в этой статье.

Сколько платят за ЖКХ сыктывкарцы?

В нашей группе «ВКонтакте» мы провели спросили у жителей столице о том, сколько они в среднем платят за коммуналку:

Сыктывкарцы отметили, что средняя цифра, указанная в их квитанциях составляет от трех до пяти тысяч рублей.

С чем может быть связано подорожание коммуналки?

Руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» по Коми Дарья Шучалина заявила, что средняя сумма счета за коммуналка в минувшем отопительно сезоне составляла 3700 рублей по Сыктывкару. По ее словам, скачки в стоимости обычно происходят в марте-апреле в связи с корректировками за отопление, выставляемыми собственниками жилья. Да и счета за отопление намного выше.

На небольшой рост «среднего чека» сказалось и повышение в регионе размера обязательного минимального взноса на капремонт. С сентября, поскольку в этом месяце в столице Коми начат новый отопительный сезон, мы вновь запускаем мониторинг. Вопрос доступности платы за ЖКУ находится на постоянном контроле центра, - заявила эксперт.

Как отметила Дарья Шучалина, незаконных действий со стороны «ресурсников» их центр не фиксирует, так как Минэнерго, Стройжилтехнадзор и прокуратура жестко следят за тем, чтобы расчет стоимости коммунальных услуг не превышал предельно допустимый индекс платы граждан. По словам эксперта, прямых нарушений тарифообразования в Сыктывкаре нет.

Вместе с тем, точечно отрабатывая обращения потребителей, я регулярно сталкиваюсь с ошибками, допускаемыми РСО. Они связаны, как правило, с неверными данными по жилплощади, количеству зарегистрированных (прописанных) жильцов и другими факторами. Иногда «квитки» приходят и вовсе на умерших людей. К сожалению, не все «ресурсники» занимаются актуализацией баз данных на постоянной основе, - отметила руководитель регионального центра.

Дарья Шучалина заявила, что часто жители сталкиваются с новыми коммунальными услугами.

Приходится в ручном режиме помогать горожанам добиваться обнуления счетов за вывоз мусора, когда счета получают владельцы земельных участков, на которых они ещё не возвели индивидуальные жилые дома, - заключила эксперт.

Что об этом думает МинЖКХ?

Как сообщает министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, в материале «РИА Новости» не дано описание методики, по которой выполняли расчет доли расходов семей на ЖКХ. Специалисты заявляют, что выполнить оценку качества подобный работы невозможно.

Рост тарифов на ЖКХ объясняется следующими факторами:

увеличение регулируемых на федеральном уровне цен на энергоносители;

включение в услуги расходов на финансирование мероприятий инвестиционных программ, в том числе которые направлены на улучшение ЖКХ;

инфляция;

изменение показателей производственных программ в связи с уменьшением объемов потребляемых коммунальных услуг.

Министерство сообщает, что установление тарифов ниже экономически обоснованного уровня может повлечь за собой серьезные аварии и сбои в работе, что недопустимо в условиях крайнего севера.

Специалисты отмечают, что тарифы на коммунальные услуги в Коми со сравнимыми климатическими условиями - средние по России.

Как сэкономить на ЖКХ?

Минжкх Коми выпустило несколько несложных правил, которые помогут жителям платить меньше за коммуналку:

Приборы учёта

Отдельное внимание уделяется приборам учета энергоресурсов. Их установка позволяет оплачивать только тот объем услуг, который вы получаете, контролировать их качество. Также вы сможете грамотно распоряжаться и больше экономить, если вы будете внимательно следить за счетчиками.

Системы регулирования теплопотребления

Расходы на отопление - самая крупная статья при оплате коммунальных услуг. И при этом тепло зачастую используется наиболее расточительно. В этой ситуации внедрение систем учёта позволяет контролировать и управлять получением и использованием тепловой энергии. И, что бывает важнее, даёт экономические рычаги во взаимоотношениях с поставщиком.

Основной задачей отопления жилищного фонда является обеспечение комфортной температуры в доме. Наравне с теми, кто мерзнет, существуют и те, кто страдает от перетопов. Причиной перетопов является неотрегулированность системы теплоснабжения. Практическим решением в данном вопросе является установка систем регулирования теплопотребления.

Современные технологии уже готовы предложить достаточно малошумные насосы, что позволяет организовать в каждом жилом доме индивидуальные тепловые пункты. Это позволит внедрить регулирование объема потребляемой тепловой энергии и в конечном счете значительно снизить затраты на теплоснабжение дома.

Модернизация систем потребления электроэнергии на общедомовые нужды

Ощутимый эффект для жителей в современных условиях дает установка многотарифных электросчетчиков. Модернизация освещения в подъездах жилых домов с установкой высокоэффективных светильников и систем управления светом (датчики движения, автоматические выключатели и т.д.) также дает значительную экономию от текущего потребления.

Утепление окон и дверей

Потери тепла из-за не утепленных окон и дверей составляют 40% от всех потерь. Еще 15% теряется через оконные стекла. Очевидно, что использование пластиковых окон позволит значительно снизить потери. Своевременно утепляйте и обычные окна и двери. Установка второй двери на входе в квартиру (дом) дает повышение температуры в помещении на 1-2 градуса, снижение уровня внешнего шума и загазованности.

Экономия на электробытовых приборах и электронике

Если использование электрообогревателя неизбежно, то сейчас существует много современных способов отопления, имеющих явные преимущества перед традиционными:

длинноволновые обогреватели;

теплые полы;

теплонакопители. Они позволяют использовать выгоду низкого «ночного» тарифа на электроэнергию, так как именно во время действия этого тарифа происходит накопление тепла в теплонакопителях.

Электроплиты стоят на втором месте по энергопотреблению после электрообогревателей, годовое потребление электроэнергии ими составляет 1200-1400 кВт.

МинЖКХ рассказали о легких способах экономии электроэнергии:

электроконфорку использовать на полную мощность только на время, необходимое для закипания.

продукты, требующие долго варки лучше варить на маленькой конфорке.

при варке необходимо закрывать кастрюли крышкой.

скороварка значительно сэкономит энергию и время готовки.

холодильник должен находиться в самом прохладном месте кухни.

если у вас двухтарифный счетчик, то используйте автоматическую стиральную машинку в ночное время.

настройте домашний компьютер на экономичный режим работы.

Экономия воды:

Установите счетчики расхода воды. Это будет мотивировать к сокращению расходования воды.

Устанавливайте рычажные переключатели на смесители вместо поворотных кранов. Это сэкономит 10-15% воды , плюс они очень удобны в подборе температуры.

, плюс они очень удобны в подборе температуры. Не включайте воду полной струей. В 90% случаев вполне достаточно небольшой струи. Это может уменьшить стоимость воды в 4 раза.

При умывании и принятии душа отключайте воду, когда в ней нет необходимости.

На принятие душа уходит в 10-20 раз меньше воды, чем на принятие ванны.

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