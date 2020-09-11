Лыжница из Коми стала победителем всероссийского летнего чемпионата

11 сентября, на Всероссийских соревнованиях по лыжероллерам, которые проходят в Тюмени с 10 по 13 сентября, Юлия Ступак (Белорукова) заняла первое место в спринте свободным стилем среди женщин, сообщает пресс-служба Минспорта Коми.

На неофициальном чемпионате России по лыжероллерам Республику Коми представляют еще два спортсмена – Илья Порошкин и Илья Семиков. На Всероссийских соревнованиях лыжница принимает участие в больших состязаниях впервые после декретного отпуска.

Юлия показала лучшее время - 3 минуты 36,12 секунды. Можно с уверенностью сказать, что спортсменка стартовала отлично: хорошая физическая форма, упорная подготовка и, как результат, первая в сезоне золотая медаль.

- Приятно победить, если учесть, что я не специализируюсь на лыжероллерах. Как ни странно, я выигрываю на летнем чемпионате России в первый раз. Родить и вернуться в хорошей форме можно, но только зима покажет настоящие результаты. Еще предстоит много работы, - рассказала Юлия после финиша.

Напомним, 3 мая, стало известно, что олимпийская призерка из Сосногорска Юлия Белорукова вышла замуж за чемпиона России Никиту Ступака. Церемония бракосочетания состоялась 3 мая в Екатеринбурге. Как оказалось, Никита сделал Юлии предложение еще год назад, сразу после олимпиады в Пхенчхане. А 7 января стало известно, что лыжница Юлия Белорукова пропустит следующие соревнования из-за радостного события: у нее родился сын.

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