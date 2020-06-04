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Знаменитая лыжница из Коми рассказала о тренировках во время беременности

Знаменитая лыжница из Коми рассказала о тренировках во время беременности

04 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Instagram.com / Юлия Белорукова
Девушка не сомневается в скором возвращении в большой спорт

«Матч-ТВ» выпустил спецрепортаж под названием «Лыжницы в декрете». Одной из героинь выпуска стала Юлия Белорукова, которая в этом году родила сына Арсения.

Юлия Белорукова призналась, что и во время беременности продолжала тренироваться. Сердце спортсмена привыкло к таким нагрузкам, без которых спортсменке было бы тяжело.

После рождения ребенка начался процесс восстановления. Однако он будет не таким быстрым, как, к примеру, у Дарьи Домрачевой, которая взяла медаль чемпионата мира спустя четыре месяца после рождения малыша.

- Когда я родила, сказала Маркусу Крамеру, что буду готовиться к чемпионату России. Он сказал: «Юля, не надо. Нам торопиться некуда, восстанавливайся спокойно», - рассказала Юлия Белорукова.

Тем не менее, спортсменка из Коми не сомневается в скором возвращении в большой спорт. В этом ее поддерживает семья и супруг Никита Ступак.

Напомним, 3 мая, стало известно, что олимпийская призерка из Сосногорска Юлия Белорукова вышла замуж за чемпиона России Никиту Ступака. Церемония бракосочетания состоялась 3 мая в Екатеринбурге. Как оказалось, Никита сделал Юлии предложение еще год назад, сразу после олимпиады в Пхенчхане. А 7 января стало известно, что лыжница Юлия Белорукова пропустит следующие соревнования из-за радостного события: у нее родился сын.

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Спорт

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