Бумажных больше нет, а электронные не принимают: что случилось с проездными в Сыктывкаре

Еще в начале июля сыктывкарцы жаловались на то, что не все автобусы принимают электронные проездные, которые уже вовсю продавали в САТП №1. Спустя месяц некоторых горожан все еще отказываются везти, если они пытаются расплатиться проездным. Портал PG11.ru выяснил, в чем дело.

Жительница Сытывкара рассказала, что у нее в очередной раз не приняли проездной:

- Долго над пенсионерами будут издеватся в автобусах? В автобусе №17 не принимают, ехала сейчас на №44 - тоже не принимают, сразу сказали, что не действует проездной. Однако утром на этом же маршруте кондуктор молча дала терминал и выдала билет. Они пытаются нажиться на людях?

В Товариществе индивидуальных перевозчиков сообщили, что со второго сентября на всех без исключения автобусах можно проехать по социальной транспортной карте:

- Даже если транзакция по какой-то причине не проходит, мы провозим пассажира, по сути, бесплатно. Никого выгонять кондукторы права не имеют.

Напомним, с 22 июня в Сыктывкаре и Ухте начался процесс замены бумажных социальных проездных билетов на электронные носители, с 1 июля на городских автобусах обоих городов должны были начать действовать новые проездные. Однако жители Сыктывкара жаловались, что на некоторых маршрутах электронные социальные проездные не принимают.

Также напомним, что с сентября бумажные проездные окончательно вывели из оборота и проезд для льготных категорий граждан будет возможен только по электронным носителям.

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