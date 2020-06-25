Выяснилось, когда перестанут действовать бумажные проездные в Сыктывкаре25 июня 2020
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Фото: Виктор Конюхов / Выяснилось, когда перестанут действовать бумажные проездные в Сыктывкаре
Условия выдачи остаются прежними
С 22 июня в Сыктывкаре и Ухте стартовал процесс замены бумажных социальных проездных билетов на электронные носители. Как это будет работать? Портал PG11.ru выяснил, как получить социальную карту.
В мае этого года по результатам конкурсного отбора, организованного Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, «САТП №1» стало региональным оператором автоматизированной системы оплаты льготного проезда. Сыктывкар и Ухта станут первыми городами, которых затронет нововведение.
Как сообщают в «САТП №1», внедрение автоматизированной системы оплаты льготного проезда предполагает постепенный переход от бумажных проездных билетов к электронным носителям в течение летних месяцев.
В июле и в августе «льготникам» предоставляется выбор:
- купить бумажный проездной
- получить социальную карту
- активировать услугу льготного проезда по бесконтактной карте «Мир»
С сентября бумажные проездные окончательно будут выведены из оборота и проезд для льготных категорий граждан будет возможен только по электронным носителям.
Региональные льготы на проезд в общественном транспорте в Сыктывкаре положены:
- пенсионерам;
- ветеранам труда;
- инвалидам всех групп, а также инвалидам с детства;
- членам многодетных семей;
- студентам;
- детям-сиротам;
- малоимущим гражданам
Характеристики льготного проезда останутся прежними: безлимитный проезд на городских автобусах в течение месяца за 400 рублей. Благодаря электронной системе, отпадает необходимость ежемесячно приходить за новым проездным и тратить время в очередях.
Для работы льготного проездного нужно лишь вовремя пополнять баланс, причем сделать это можно дистанционным способом — через мобильное приложение или интернет-банк Сбербанк Онлайн. Воспользоваться услугой также можно будет при помощи устройств самообслуживания или непосредственно у сотрудников банка. Комиссия за пополнение баланса отсутствует.
Активация способа услуги льготного проезда в банковском приложении происходит только в пунктах продажи проездных. Сотрудники проверят документы и сами выполнят все необходимые действия.
В Сыктывкаре получить социальную транспортную карту или активировать услугу льготного проезда по бесконтактной банковской карте можно в пунктах по адресам:
- ул. Бабушкина, д. 22
- ул. Орджоникидзе, д.50
- ул. Лесозаводская, д.15
- ул. Тентюковская, д. 103
- ул. Мира, д. 17
- ул. Славы, д. 8
Пункты работают согласно графику пунктов реализации социальных проездных билетов.
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