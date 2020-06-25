Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Выяснилось, когда перестанут действовать бумажные проездные в Сыктывкаре

Выяснилось, когда перестанут действовать бумажные проездные в Сыктывкаре

25 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов / Выяснилось, когда перестанут действовать бумажные проездные в Сыктывкаре
Условия выдачи остаются прежними

С 22 июня в Сыктывкаре и Ухте стартовал процесс замены бумажных социальных проездных билетов на электронные носители. Как это будет работать? Портал PG11.ru выяснил, как получить социальную карту.

В мае этого года по результатам конкурсного отбора, организованного Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, «САТП №1» стало региональным оператором автоматизированной системы оплаты льготного проезда. Сыктывкар и Ухта станут первыми городами, которых затронет нововведение. 

Как сообщают в «САТП №1», внедрение автоматизированной системы оплаты льготного проезда предполагает постепенный переход от бумажных проездных билетов к электронным носителям в течение летних месяцев.

В июле и в августе «льготникам» предоставляется выбор:
- купить бумажный проездной
- получить социальную карту
- активировать услугу льготного проезда по бесконтактной карте «Мир»

С сентября бумажные проездные окончательно будут выведены из оборота и проезд для льготных категорий граждан будет возможен только по электронным носителям.

Региональные льготы на проезд в общественном транспорте в Сыктывкаре положены:

  • пенсионерам;
  • ветеранам труда;
  • инвалидам всех групп, а также инвалидам с детства;
  • членам многодетных семей;
  • студентам;
  • детям-сиротам;
  • малоимущим гражданам

Характеристики льготного проезда останутся прежними: безлимитный проезд на городских автобусах в течение месяца за 400 рублей. Благодаря электронной системе, отпадает необходимость ежемесячно приходить за новым проездным и тратить время в очередях. 

Для работы льготного проездного нужно лишь вовремя пополнять баланс, причем сделать это можно дистанционным способом — через мобильное приложение или интернет-банк Сбербанк Онлайн. Воспользоваться услугой также можно будет при помощи устройств самообслуживания или непосредственно у сотрудников банка. Комиссия за пополнение баланса отсутствует.

Активация способа услуги льготного проезда в банковском приложении происходит только в пунктах продажи проездных. Сотрудники проверят документы и сами выполнят все необходимые действия.

В Сыктывкаре получить социальную транспортную карту или активировать услугу льготного проезда по бесконтактной банковской карте можно в пунктах по адресам:
- ул. Бабушкина, д. 22
- ул. Орджоникидзе, д.50
- ул. Лесозаводская, д.15
- ул. Тентюковская, д. 103
- ул. Мира, д. 17
- ул. Славы, д. 8
Пункты работают согласно графику пунктов реализации социальных проездных билетов.
 

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Общественный транспорт

Читайте также: В России увеличат размер маткапитала на первого ребенка

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

506 выпускников Коми получили серебряные и золотые медали Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Доступная ипотека и привлекательные вклады: эксперты рассказали, что будет после снижения ключевой ставки Читать
22 июня
Тест: 10 вопросов о Великой Отечественной войне, на которые сможет ответить не каждый Читать
21 июня
Жителям Коми предлагают присоединиться к всероссийской Минуте молчания Читать
Посмотреть все
22 июня Как проверить свою УК ТСЖ на добросовестность?
Загрузка...

Новости России и мира

21 июня
Минпромторг предоставил россиянам скидки до 25% на покупку авто
18 июня
Песков: во время голосования по изменениям в Конституции обеспечатся все меры безопасности
16 июня
Работающие в День всенародного голосования россияне получат двойную оплату
16 июня
До испытаний российской вакцины от COVID-19 на людях остались считанные дни
15 июня
18 «коктейлей Молотова» и бомба: в России задержали подростка, который готовил теракт в школе
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru