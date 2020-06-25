Выяснилось, когда перестанут действовать бумажные проездные в Сыктывкаре

С 22 июня в Сыктывкаре и Ухте стартовал процесс замены бумажных социальных проездных билетов на электронные носители. Как это будет работать? Портал PG11.ru выяснил, как получить социальную карту.

В мае этого года по результатам конкурсного отбора, организованного Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, «САТП №1» стало региональным оператором автоматизированной системы оплаты льготного проезда. Сыктывкар и Ухта станут первыми городами, которых затронет нововведение.

Как сообщают в «САТП №1», внедрение автоматизированной системы оплаты льготного проезда предполагает постепенный переход от бумажных проездных билетов к электронным носителям в течение летних месяцев.

В июле и в августе «льготникам» предоставляется выбор:

- купить бумажный проездной

- получить социальную карту

- активировать услугу льготного проезда по бесконтактной карте «Мир»

С сентября бумажные проездные окончательно будут выведены из оборота и проезд для льготных категорий граждан будет возможен только по электронным носителям.

Региональные льготы на проезд в общественном транспорте в Сыктывкаре положены:

пенсионерам;

ветеранам труда;

инвалидам всех групп, а также инвалидам с детства;

членам многодетных семей;

студентам;

детям-сиротам;

малоимущим гражданам

Характеристики льготного проезда останутся прежними: безлимитный проезд на городских автобусах в течение месяца за 400 рублей. Благодаря электронной системе, отпадает необходимость ежемесячно приходить за новым проездным и тратить время в очередях.

Для работы льготного проездного нужно лишь вовремя пополнять баланс, причем сделать это можно дистанционным способом — через мобильное приложение или интернет-банк Сбербанк Онлайн. Воспользоваться услугой также можно будет при помощи устройств самообслуживания или непосредственно у сотрудников банка. Комиссия за пополнение баланса отсутствует.

Активация способа услуги льготного проезда в банковском приложении происходит только в пунктах продажи проездных. Сотрудники проверят документы и сами выполнят все необходимые действия.

В Сыктывкаре получить социальную транспортную карту или активировать услугу льготного проезда по бесконтактной банковской карте можно в пунктах по адресам:

- ул. Бабушкина, д. 22

- ул. Орджоникидзе, д.50

- ул. Лесозаводская, д.15

- ул. Тентюковская, д. 103

- ул. Мира, д. 17

- ул. Славы, д. 8

Пункты работают согласно графику пунктов реализации социальных проездных билетов.



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