В некоторых автобусах в Сыктывкаре не принимают электронные проездные: в чем причина

С 22 июня в Сыктывкаре и Ухте начался процесс замены бумажных социальных проездных билетов на электронные носители, с 1 июля на городских автобусах обоих городов должны были начать действовать новые проездные. Однако жители Сыктывкара жалуются, что на некоторых маршрутах электронные социальные проездные не принимают. Портал PG11.ru разобрался в происходящем.

Горожанка рассказала, что приобрела проездной, рассчитывая, что сможет использовать его на всех маршрутах. При покупке никаких пояснений женщина не получила:

- Мне только дали памятку, как пользоваться билетом. Попыталась сесть на маршрут №44, а там в салоне висит объявление, что с 1 июля на маршрутах №4, 44, 17, 20, 6, 23, 25 обслуживание только по бумажным проездным. Обратила внимание, потому что приобрела карту и уже внесла деньги. Я хотела зайти в пункт продажи и спросить, почему они не предупреждают об этом. Но в понедельник там был выходной, - рассказала сыктывкарка.

В Товариществе индивидуальных перевозчиков объяснили, почему на их автобусных маршрутах пока нельзяиспользовать электронные проездные:

- Для того, чтобы вся эта система начала работать, сначала нужно заключить договоры присоединения с ней. Все документы мы получили только в конце июня, к 1 июля мы не успели рассмотреть их, изучить и принять решение. Также после заключения договоров необходим тестовый период, он длится около двух месяцев. К сожалению, проездные распродали, не создав все условия, без полной технической подготовки.

Также в Товариществе отметили, что все их жалобы и просьбы, к сожалению, остались без внимания. Так что остается только ждать, когда перевозчики заключат договоры и проведут все необходимыетестирования новой системы.

Напомним, с 22 июня в Сыктывкаре и Ухте стартовал процесс замены бумажных социальных проездных билетов на электронные носители. С сентября бумажные проездные окончательно будут выведены из оборота и проезд для льготных категорий граждан будет возможен только по электронным носителям.

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