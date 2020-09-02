Владимир Уйба поработал кузнецом в коми селе (фото)

2 сентября состоялся сбор совета культуры Коми, который прошел в этно-культурном парке в селе Ыб. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.

В этнопарке Владимира Уйбу встретили торжественно, по коми традициям. Ему предложили отведать шаньги прямо из печи, он не отказался.

На пути в конгресс-холл, где должна была проходить конференция, врио главы Коми предложили поработать настоящим коми кузнецом. Владимир Уйба охотно принял предложение и сразу же приступил к работе.

Доделать работу, к сожалению, не получилось, врио главы региона уже ожидали в зале конгресс-хола. После того, как одна из сотрудниц этнопарка сообщила ему об этом, он покорно сложил молот и заявил, что в Коми слово женщины - закон. Коллегия направилась дальше. На заседании культурного совета Республики Коми собрались представители самых разных творческих отраслей: директоры театров, музеев и галерей. Также присутстовали представители союзов писателей, художников и гости со всей республики.

Владимир Уйба отметил важность культуры в развитии общества. В качестве примера он привел случай из своей жизни, когда он помогал ликвидировать последствии аварии на АЭС «Фукусима» в Японии.

Во время общения с японскими коллегами они спросили меня: «Зачем вы разбомбили Хиросиму и Нагасаки?». Я опешил, и не понял вопроса. Они серьезно утверждают, что Россия сбросила на эти города бомбы. Японцы принесли мне свои школьные учебники, где действительно было написано, что это сделали мы, - заявил Владимир Уйба.

После этого Владимир Уйба подошел к американскому послу в Японии и спросил его: «Зачем вы врете? Почему они думают, что во всем виновата Россия?». На что получил ответ: «Они сами написали это в учебниках». Так врио главы Коми продемонстрировал, как быстро сейчас меняется культура и история, и почему так важно их сохранять. Артистка Светлана Горчакова отметила проблему, которая сейчас стоит перед работниками Национального драматического театра Коми - они остались без места для выступлений из-за затянувшегося ремонта. Сейчас выбирается новое место для строительства нового здания.

Светлана Горчакова отметила, что на лучшем месте для строительства стоят старые здания, где живут люди. Артистка попросила врио главы Коми переселить людей, снести здания и начать там строительство. В ответ Владимир Уйба заявил, что этот процесс может занять большое количество времени, однако он рассмотрит все варианты и примет решение.

Художница Анжела Разманова заявила о необходимости поддерживать молодых творцов. По ее словам, у художников нет практически никакого заработка, кроме выставок, которые зачастую проходят бесплатно.

Народная артистка Ольга Сосновская высказала беспокойство по поводу того, что несмотря на разрешения работы театров, они не могут ставить свои большие концерты. По ее словам, музыканты не могут выступать в оркестровой яме, потому что там слишком мало места и это создает опасность заражения коронавирусом. В ответ на это Владимир Уйба заявил, что вакцина от «ковида» прибудет в Коми в ноябре и театры полностью смогут возобновить свою работу.

В конце заседания Владимир Уйба пообещал уделить внимание всем обозначеным проблемам и разработать план к их решению.

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