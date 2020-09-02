Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Готовимся к школе Республика красивых людей Рейтинг фитнес-клубов Рейтинг автосервисов
Главная
Новости
Владимир Уйба поработал кузнецом в коми селе (фото)

Владимир Уйба поработал кузнецом в коми селе (фото)

02 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов/ Владимир Уйба кует железо
Глава региона отметил, что в республике слово женщины - закон

2 сентября состоялся сбор совета культуры Коми, который прошел в этно-культурном парке в селе Ыб. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.

В этнопарке Владимира Уйбу встретили торжественно, по коми традициям. Ему предложили отведать шаньги прямо из печи, он не отказался.

На пути в конгресс-холл, где должна была проходить конференция, врио главы Коми предложили поработать настоящим коми кузнецом. Владимир Уйба охотно принял предложение и сразу же приступил к работе. 

Доделать работу, к сожалению, не получилось, врио главы региона уже ожидали в зале конгресс-хола. После того, как одна из сотрудниц этнопарка сообщила ему об этом, он покорно сложил молот и заявил, что в Коми слово женщины - закон. Коллегия направилась дальше.На заседании культурного совета Республики Коми собрались представители самых разных творческих отраслей: директоры театров, музеев и галерей. Также присутстовали представители союзов писателей, художников и гости со всей республики.

Владимир Уйба отметил важность культуры в развитии общества. В качестве примера он привел случай из своей жизни, когда он помогал ликвидировать последствии аварии на АЭС «Фукусима» в Японии.

Во время общения с японскими коллегами они спросили меня: «Зачем вы разбомбили Хиросиму и Нагасаки?». Я опешил, и не понял вопроса. Они серьезно утверждают, что Россия сбросила на эти города бомбы. Японцы принесли мне свои школьные учебники, где действительно было написано, что это сделали мы, - заявил Владимир Уйба.

После этого Владимир Уйба подошел к американскому послу в Японии и спросил его: «Зачем вы врете? Почему они думают, что во всем виновата Россия?». На что получил ответ: «Они сами написали это в учебниках». Так врио главы Коми продемонстрировал, как быстро сейчас меняется культура и история, и почему так важно их сохранять.Артистка Светлана Горчакова отметила проблему, которая сейчас стоит перед работниками Национального драматического театра Коми - они остались без места для выступлений из-за затянувшегося ремонта. Сейчас выбирается новое место для строительства нового здания. 

Светлана Горчакова отметила, что на лучшем месте для строительства стоят старые здания, где живут люди. Артистка попросила врио главы Коми переселить людей, снести здания и начать там строительство. В ответ Владимир Уйба заявил, что этот процесс может занять большое количество времени, однако он рассмотрит все варианты и примет решение.

Художница Анжела Разманова заявила о необходимости поддерживать молодых творцов. По ее словам, у художников нет практически никакого заработка, кроме выставок, которые зачастую проходят бесплатно. 

Народная артистка Ольга Сосновская высказала беспокойство по поводу того, что несмотря на разрешения работы театров, они не могут ставить свои большие концерты. По ее словам, музыканты не могут выступать в оркестровой яме, потому что там слишком мало места и это создает опасность заражения коронавирусом. В ответ на это Владимир Уйба заявил, что вакцина от «ковида» прибудет в Коми в ноябре и театры полностью смогут возобновить свою работу.

В конце заседания Владимир Уйба пообещал уделить внимание всем обозначеным проблемам и разработать план к их решению.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Фоторепортаж

Читайте также: Подготовку к отопительному сезону в Сыктывкаре проконтролирует прокуратура

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Сыктывкарец, который за сутки спас четырех человек, получил 100 тысяч рублей Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Ученые назвали продолжительность «идеального» секса Читать
26 августа
Сыктывкарский режиссер снимет фильм об инвалиде-диджее, которого якобы избили полицейские Читать
24 августа
Собаке, которую расстреляли из пневматики в Коми, ищут новых хозяев Читать
Посмотреть все
28 августа Арбузы vs Дыни: СберМаркет проанализировал покупки сыктывкарцев
28 августа Землеустроительная экспертиза: кому необходима эта процедура?
28 августа Сломались петли на шкафах?
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
28 августа Выгодные условия на покупку автомобилей ŠKODA в августе
19 августа Председатель правления «КредитЪ»: «Наши займы доступны, комфортны, удобны для всех»
31 августа Сыктывкарские выпускники рассказали, как сдали ЕГЭ на высокие баллы
31 августа В клинике Кировского медуниверситета открыли новую реанимацию
31 августа Сыктывкарцам рассказали, как утеплить балкон за два дня
Загрузка...

Новости России и мира

26 августа
В России нашли невероятно щекастого кота (фото)
28 июля
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
24 июля
Врачи назвали самые первые признаки рака желудка
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru